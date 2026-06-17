Краткий пересказ от РИА ИИ
- Саммит «Большой семерки» закончился неудачей для президента Франции Эммануэля Макрона, заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
- По мнению Филиппо, Макрона оттеснили на второй план другие участники встречи, а его попытка навязать военную экспедицию в Ормуз и помочь Владимиру Зеленскому не удалась.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Саммит "Большой семерки" закончился неудачей для президента Франции Эммануэля Макрона, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Его оттеснили на второй план другие участники встречи, попытка навязать военную экспедицию в Ормуз была полным провалом (и слава богу!), а положение своего дружка Владимира Зеленского он не смог исправить ни на йоту", — написал он в соцсети X.
Саммит G7 проходит 15-17 июня во французском курортном городе Эвиан-ле-Бен, недалеко от границы со Швейцарией.
В воскресенье состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, американский лидер выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе разрешения конфликта на Украине, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите G7.