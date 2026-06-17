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"Полный провал". Произошедшее на саммите G7 во Франции ужаснуло Запад - РИА Новости, 17.06.2026
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16:39 17.06.2026 (обновлено: 23:56 17.06.2026)
"Полный провал". Произошедшее на саммите G7 во Франции ужаснуло Запад

Политик Филиппо назвал саммит G7 провальным для Макрона

© REUTERS / Thibault CamusДональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи на саммите G7 в Эвиан-ле-Бен, Франция
Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи на саммите G7 в Эвиан-ле-Бен, Франция - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© REUTERS / Thibault Camus
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Саммит «Большой семерки» закончился неудачей для президента Франции Эммануэля Макрона, заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
  • По мнению Филиппо, Макрона оттеснили на второй план другие участники встречи, а его попытка навязать военную экспедицию в Ормуз и помочь Владимиру Зеленскому не удалась.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Саммит "Большой семерки" закончился неудачей для президента Франции Эммануэля Макрона, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Его оттеснили на второй план другие участники встречи, попытка навязать военную экспедицию в Ормуз была полным провалом (и слава богу!), а положение своего дружка Владимира Зеленского он не смог исправить ни на йоту", — написал он в соцсети X.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
На Западе раскрыли, как Трамп унизил Зеленского на G7
Вчера, 11:51
Саммит G7 проходит 15-17 июня во французском курортном городе Эвиан-ле-Бен, недалеко от границы со Швейцарией.
В воскресенье состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, американский лидер выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе разрешения конфликта на Украине, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите G7.
Владимир Зеленский на саммите G7 во Франции - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
"Будет казнь". Депутат Рады выступил с внезапным заявлением о Зеленском
Вчера, 15:40
 
В миреФранцияЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийG7ПатриотРоссияФлориан ФилиппоШвейцария
 
 
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