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Макрон "протащил" Россию на саммит G7 необычным способом - РИА Новости, 17.06.2026
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08:29 17.06.2026
Макрон "протащил" Россию на саммит G7 необычным способом

Макрон опубликовал видео с саммита G7 под песню "Капибара" российского автора

© AP Photo / Julien de Rosa, PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Julien de Rosa, Pool
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал видео с саммита G7.
  • В качестве фона для видео была использована песня «Капибара» от российского автора Алексея Плужникова.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал видео с саммита G7 под песню "Капибара" от российского автора Алексея Плужникова.

На кадрах под наложенную музыку глава Пятой республики встречает американского лидера Дональда Трампа, премьера Италии Джорджию Мелони, канцлера Германии Фридриха Мерца, британского премьер-министра Кира Стармера и других участников.

Макрон использует эту композицию уже не в первый раз. Так в июне 2025 года он также выложил ролик с "Капибарой" во время саммита G7.

Саммит G7 проходит 15-17 июня во французском курортном городе Эвиан-ле-Бен, недалеко от границы со Швейцарией. Помимо членов объединения, участие во встрече примут лидеры Индии, Бразилии, Южной Кореи и Кении.
В воскресенье состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, американский лидер выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе разрешения конфликта на Украине, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите G7.
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В миреРоссияДональд ТрампФранцияG7Эммануэль Макрон
 
 
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