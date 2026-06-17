Макгрегор заявил о готовности к бою с Махачевым

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Конор Макгрегор заявил о готовности встретиться в октагоне с Исламом Махачевым и с американцем Джастином Гэтжи.
- Ожидается, что Махачев проведет следующий бой против ирландца Иэна Гэрри.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор заявил о готовности встретиться в октагоне с обладателем пояса в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым.
Ожидается, что Махачев, который возглавляет рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий, проведет свой следующий бой против ирландца Иэна Гэрри, дата поединка пока не определена.
"С Исламом у нас есть история, он будет биться с ирландцем, моим соотечественником, с которым я тренировался. Я с радостью готов к этому бою", - сказал Макгрегор в интервью журналисту Ариэлю Хельвани.
Макгрегор также заявил о готовности встретиться с американцем Джастином Гэтжи, который в июне в главном событии турнира в Белом доме отобрал чемпионский пояс в легкой категории у испанского бойца грузинского происхождения Илии Топурии.
Макгрегору 37 лет, на счету бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях 22 победы и шесть поражений в ММА. 11 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе он вернется в октагон спустя пять лет и встретится с бывшим чемпионом UFC в полулегком весе американцем Максом Холлоуэем. Ранее спортсмены уже встречались в 2013 году, тогда Макгрегор одержал победу единогласным решением судей. Последний поединок Макгрегор провел в июле 2021-го, проиграв из-за перелома ноги американцу Дастину Порье.
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