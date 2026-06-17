Рейтинг@Mail.ru
Макгрегор заявил о готовности к бою с Махачевым - РИА Новости Спорт, 17.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
11:13 17.06.2026 (обновлено: 11:15 17.06.2026)
Макгрегор заявил о готовности к бою с Махачевым

Бывший чемпион UFC Макгрегор заявил о готовности к бою с Махачевым

© Фото : Twitter.com/TheNotoriousMMAКонор Макгрегор
Конор Макгрегор - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : Twitter.com/TheNotoriousMMA
Конор Макгрегор. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Конор Макгрегор заявил о готовности встретиться в октагоне с Исламом Махачевым и с американцем Джастином Гэтжи.
  • Ожидается, что Махачев проведет следующий бой против ирландца Иэна Гэрри.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор заявил о готовности встретиться в октагоне с обладателем пояса в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым.
Ожидается, что Махачев, который возглавляет рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий, проведет свой следующий бой против ирландца Иэна Гэрри, дата поединка пока не определена.
Илия Топурия - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
Бойцу UFC Топурии диагностировали перелом глазницы после поединка с Гэтжи
15 июня, 23:21
"С Исламом у нас есть история, он будет биться с ирландцем, моим соотечественником, с которым я тренировался. Я с радостью готов к этому бою", - сказал Макгрегор в интервью журналисту Ариэлю Хельвани.
Макгрегор также заявил о готовности встретиться с американцем Джастином Гэтжи, который в июне в главном событии турнира в Белом доме отобрал чемпионский пояс в легкой категории у испанского бойца грузинского происхождения Илии Топурии.
Макгрегору 37 лет, на счету бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях 22 победы и шесть поражений в ММА. 11 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе он вернется в октагон спустя пять лет и встретится с бывшим чемпионом UFC в полулегком весе американцем Максом Холлоуэем. Ранее спортсмены уже встречались в 2013 году, тогда Макгрегор одержал победу единогласным решением судей. Последний поединок Макгрегор провел в июле 2021-го, проиграв из-за перелома ноги американцу Дастину Порье.
Петр Ян - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Петр Ян поднялся на третью строчку рейтинга UFC
Вчера, 08:47
 
ЕдиноборстваСпортЛас-ВегасКонор МакгрегорИслам МахачевДжастин ГэтжиUFC
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Португалия
    ДР Конго
    1
    1
  • Теннис
    Завершен
    Т. Атман
    Д. Медведев
    44
    66
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Е. Александрова
    66
    44
  • Футбол
    Завершен
    Англия
    Хорватия
    4
    2
  • Футбол
    1-й тайм
    Гана
    Панама
    0
    0
  • Футбол
    18.06 05:00
    Узбекистан
    Колумбия
  • Футбол
    18.06 19:00
    Чехия
    ЮАР
  • Футбол
    19.06 04:00
    Мексика
    Республика Корея
  • Футбол
    18.06 22:00
    Швейцария
    Босния и Герцеговина
  • Футбол
    19.06 22:00
    США
    Австралия
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала