СМИ: фон дер Ляйен не будет баллотироваться на третий срок на пост главы ЕК

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Урсула фон дер Ляйен не намерена баллотироваться на третий срок на пост главы Еврокомиссии в 2029 году, когда ей будет 70 лет, сообщает издание Politico со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников.