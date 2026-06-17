СМИ: фон дер Ляйен не будет баллотироваться на третий срок на пост главы ЕК

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Урсула фон дер Ляйен не намерена баллотироваться на третий срок на пост главы Еврокомиссии в 2029 году.
- Урсула фон дер Ляйен была назначена председателем Еврокомиссии в 2019 году и переизбрана на второй срок в 2024 году.
- Бьорн Зайберт заявил об отсутствии у главы Еврокомиссии интереса к новому сроку на частном мероприятии.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Урсула фон дер Ляйен не намерена баллотироваться на третий срок на пост главы Еврокомиссии в 2029 году, когда ей будет 70 лет, сообщает издание Politico со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников.
Европарламент 16 июля 2019 года назначил фон дер Ляйен новым председателем Еврокомиссии сроком на пять лет. Она вступила в должность 1 декабря 2019 года и стала первой женщиной на этом посту. В 2024 году фон дер Ляйен была переизбрана на второй срок.
"Глава Еврокомиссии не будет добиваться третьего срока в руководстве исполнительной власти Евросоюза", - говорится в публикации со ссылкой на двух официальных лиц.
По словам собеседников издания, глава офиса председателя ЕК Бьорн Зайберт заявил об отсутствии у главы ЕК интереса в новом сроке на частном мероприятии. Как отмечает Politico, к выборам, которые состоятся в 2029 году, нынешней главе Еврокомиссии исполнится 70 лет.