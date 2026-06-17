Рейтинг@Mail.ru
СМИ: фон дер Ляйен не будет баллотироваться на третий срок на пост главы ЕК - РИА Новости, 17.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:47 17.06.2026
СМИ: фон дер Ляйен не будет баллотироваться на третий срок на пост главы ЕК

Politico: фон дер Ляйен не будет баллотироваться на третий срок на пост главы ЕК

© AP Photo / Virginia MayoГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Брюсселе
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Урсула фон дер Ляйен не намерена баллотироваться на третий срок на пост главы Еврокомиссии в 2029 году.
  • Урсула фон дер Ляйен была назначена председателем Еврокомиссии в 2019 году и переизбрана на второй срок в 2024 году.
  • Бьорн Зайберт заявил об отсутствии у главы Еврокомиссии интереса к новому сроку на частном мероприятии.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Урсула фон дер Ляйен не намерена баллотироваться на третий срок на пост главы Еврокомиссии в 2029 году, когда ей будет 70 лет, сообщает издание Politico со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников.
Европарламент 16 июля 2019 года назначил фон дер Ляйен новым председателем Еврокомиссии сроком на пять лет. Она вступила в должность 1 декабря 2019 года и стала первой женщиной на этом посту. В 2024 году фон дер Ляйен была переизбрана на второй срок.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
"В отставку!" Заявление фон дер Ляйен об Украине вызвало ярость на Западе
Вчера, 16:37
"Глава Еврокомиссии не будет добиваться третьего срока в руководстве исполнительной власти Евросоюза", - говорится в публикации со ссылкой на двух официальных лиц.
По словам собеседников издания, глава офиса председателя ЕК Бьорн Зайберт заявил об отсутствии у главы ЕК интереса в новом сроке на частном мероприятии. Как отмечает Politico, к выборам, которые состоятся в 2029 году, нынешней главе Еврокомиссии исполнится 70 лет.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
Истерика фон дер Ляйен после удара возмездия ВС России вызвала гнев в Сети
15 июня, 16:43
 
В миреУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияPoliticoЕвропарламент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала