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Фигуристка Ляшенко перешла в парное катание к Тутберидзе, сообщил источник - РИА Новости Спорт, 17.06.2026
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Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
21:44 17.06.2026
Фигуристка Ляшенко перешла в парное катание к Тутберидзе, сообщил источник

Фигуристка Ляшенко будет тренироваться в группе Тутберидзе

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАнна Ляшенко
Анна Ляшенко - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фигуристка Анна Ляшенко перешла в парное катание и будет тренироваться в команде Этери Тутберидзе.
  • Анна Ляшенко будет заниматься под руководством Станислава Морозова в паре с Петром Алексеенко.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости, Влад Жуков. Фигуристка Анна Ляшенко перешла в парное катание и будет тренироваться в команде Этери Тутберидзе, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.
17-летняя спортсменка, вероятнее всего, будет заниматься под руководством Станислава Морозова. У него тренируются, в частности, чемпионы России и Европы Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.
Как отметил источник, Ляшенко будет заниматься в паре с Петром Алексеенко.
Ляшенко тренировалась в одиночном катании под руководством Юлии Липницкой. Ранее она состояла в юниорской сборной России.
Анастасия Мишина - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
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Фигурное катаниеСпортЮлия ЛипницкаяЭтери ТутберидзеСтанислав Морозов
 
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