Фигуристка Ляшенко перешла в парное катание к Тутберидзе, сообщил источник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Фигуристка Анна Ляшенко перешла в парное катание и будет тренироваться в команде Этери Тутберидзе.
- Анна Ляшенко будет заниматься под руководством Станислава Морозова в паре с Петром Алексеенко.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости, Влад Жуков. Фигуристка Анна Ляшенко перешла в парное катание и будет тренироваться в команде Этери Тутберидзе, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.
17-летняя спортсменка, вероятнее всего, будет заниматься под руководством Станислава Морозова. У него тренируются, в частности, чемпионы России и Европы Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.
Как отметил источник, Ляшенко будет заниматься в паре с Петром Алексеенко.
Ляшенко тренировалась в одиночном катании под руководством Юлии Липницкой. Ранее она состояла в юниорской сборной России.