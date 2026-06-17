В ЛНР мужчина погиб при ударе ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Сватово Луганской Народной Республики ВСУ ударили по жилому дому.
- От полученных травм 62-летний мужчина скончался на месте.
ЛУГАНСК, 17 июн - РИА Новости. Мужчина погиб при ударе ВСУ по дому в Луганской Народной Республике, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник на платформе "Макс".
"В Сватово ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) целенаправленно ударили по жилому дому, где находилась семья", - говорится в сообщении.
Уточняется, от полученных травм 62-летний мужчина скончался на месте.
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