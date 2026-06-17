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В Братском кубке 2026 года примут участие ЦСКА, "Динамо" и "Ботафого" - РИА Новости Спорт, 17.06.2026
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Футбол
 
16:17 17.06.2026
В Братском кубке 2026 года примут участие ЦСКА, "Динамо" и "Ботафого"

Братский кубок с участием ЦСКА, "Динамо" и "Ботафого" пройдет с 4 по 18 июля

© РИА Новости / Алексей ФилипповЭпизод матча "Динамо" - ЦСКА
Эпизод матча Динамо - ЦСКА - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Эпизод матча "Динамо" - ЦСКА. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Братский кубок 2026 года с участием московских «Динамо» и ЦСКА пройдет в Москве с 4 по 18 июля.
  • Третьим участником турнира станет бразильский клуб «Ботафого».
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Братский кубок 2026 года с участием московских "Динамо" и ЦСКА пройдет в Москве с 4 по 18 июля, сообщается в Telegram-каналах футбольных клубов.
Третьим участником турнира станет бразильский "Ботафого".
ЦСКА 4 июля на своем стадионе примет "Ботафого", после чего бразильский клуб 10 июля сыграет с "Динамо". 18 июля турнир завершится дерби между "Динамо" и ЦСКА на арене "бело-голубых".
Братский кубок проводится с 2023 года. Ранее, помимо ЦСКА и "Динамо", в турнире участвовали сербские клубы ОФК и "Партизан".
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