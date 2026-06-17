В Братском кубке 2026 года примут участие ЦСКА, "Динамо" и "Ботафого"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Братский кубок 2026 года с участием московских «Динамо» и ЦСКА пройдет в Москве с 4 по 18 июля.
- Третьим участником турнира станет бразильский клуб «Ботафого».
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Братский кубок 2026 года с участием московских "Динамо" и ЦСКА пройдет в Москве с 4 по 18 июля, сообщается в Telegram-каналах футбольных клубов.
Третьим участником турнира станет бразильский "Ботафого".
ЦСКА 4 июля на своем стадионе примет "Ботафого", после чего бразильский клуб 10 июля сыграет с "Динамо". 18 июля турнир завершится дерби между "Динамо" и ЦСКА на арене "бело-голубых".