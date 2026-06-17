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В Крыму высказались об обещании ЕС принять Украину - РИА Новости, 17.06.2026
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03:15 17.06.2026 (обновлено: 03:21 17.06.2026)
В Крыму высказались об обещании ЕС принять Украину

Константинов назвал слова фон дер Ляйен о вступлении Украины в ЕС враньем

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал обещания Евросоюза принять Украину в свой состав враньем.
  • Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о согласовании открытия первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС.
  • По словам Константинова, евроинтеграция привела к тому, что люди бегут из Украины.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Обещание Евросоюза принять в свой состав Украину - не более чем вранье и старая заезженная пластинка, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 12 июня сообщила, что все страны ЕС согласовали открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии в союз.
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"Никакого будущего у Украины в Евросоюзе нет. Все эти заявления о вступлении - от лукавого, заезженная на протяжении уже не одного десятка лет старая пластинка и наглое вранье. Украина - это глубоко больная территория, которую в Евросоюзе никто не ждет", - сказал Константинов.
По его словам, в ЕС продолжают дурачить украинский народ, обещая "европряники".
"Евроинтеграция уже довела Украину до того, что люди бегут из страны, оставляя вместо себя города-призраки, а кладбища непрерывно растут и становятся больше, чем жилые поселки. И все потому, что (Владимиру) Зеленскому важно продолжение военных действий ради удержания власти", - сказал Константинов.
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