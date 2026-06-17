Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал обещания Евросоюза принять Украину в свой состав враньем.
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о согласовании открытия первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС.
- По словам Константинова, евроинтеграция привела к тому, что люди бегут из Украины.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Обещание Евросоюза принять в свой состав Украину - не более чем вранье и старая заезженная пластинка, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 12 июня сообщила, что все страны ЕС согласовали открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии в союз.
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"Никакого будущего у Украины в Евросоюзе нет. Все эти заявления о вступлении - от лукавого, заезженная на протяжении уже не одного десятка лет старая пластинка и наглое вранье. Украина - это глубоко больная территория, которую в Евросоюзе никто не ждет", - сказал Константинов.
По его словам, в ЕС продолжают дурачить украинский народ, обещая "европряники".
"Евроинтеграция уже довела Украину до того, что люди бегут из страны, оставляя вместо себя города-призраки, а кладбища непрерывно растут и становятся больше, чем жилые поселки. И все потому, что (Владимиру) Зеленскому важно продолжение военных действий ради удержания власти", - сказал Константинов.