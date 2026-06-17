"Евроинтеграция уже довела Украину до того, что люди бегут из страны, оставляя вместо себя города-призраки, а кладбища непрерывно растут и становятся больше, чем жилые поселки. И все потому, что (Владимиру) Зеленскому важно продолжение военных действий ради удержания власти", - сказал Константинов.