СМИ: Кошта согласовывает с лидерами ЕС позиции по переговорам с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Евросовета Антониу Кошта согласовывает с европейскими лидерами позиции касательно возможных будущих переговоров с Россией.
- Обсуждаются вопросы, которые будут затронуты, когда наступит подходящий момент для переговоров с Москвой.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Глава Евросовета Антониу Кошта на протяжении последних нескольких недель согласовывает с европейскими лидерами позиции касательно возможных будущих переговоров с Россией, пишет издание Euractiv со ссылкой на неназванного чиновника евроблока.
"В течение последних нескольких недель ... Кошта тесно координирует позиции с европейскими лидерами по вопросу возможных взаимодействий с Россией", - приводит издание слова чиновника.
Как сообщил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, американский президент Дональд Трамп во время беседы с президентом России выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе украинского урегулирования.