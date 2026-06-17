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СМИ: Кошта согласовывает с лидерами ЕС позиции по переговорам с Россией - РИА Новости, 17.06.2026
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20:56 17.06.2026
СМИ: Кошта согласовывает с лидерами ЕС позиции по переговорам с Россией

Euractiv: Кошта согласовывает с лидерами ЕС позиции по переговорам с Россией

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПредседатель Европейского совета Антониу Кошта
Председатель Европейского совета Антониу Кошта - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Председатель Европейского совета Антониу Кошта. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Евросовета Антониу Кошта согласовывает с европейскими лидерами позиции касательно возможных будущих переговоров с Россией.
  • Обсуждаются вопросы, которые будут затронуты, когда наступит подходящий момент для переговоров с Москвой.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Глава Евросовета Антониу Кошта на протяжении последних нескольких недель согласовывает с европейскими лидерами позиции касательно возможных будущих переговоров с Россией, пишет издание Euractiv со ссылкой на неназванного чиновника евроблока.
"В течение последних нескольких недель ... Кошта тесно координирует позиции с европейскими лидерами по вопросу возможных взаимодействий с Россией", - приводит издание слова чиновника.
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Как уточнил чиновник, Кошта и лидеры стран Европы также обговаривают те вопросы, которые будут затронуты, "когда наступит подходящий момент" для переговоров с РФ.
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