Глава департамента МИД России: безвизовый въезд для украинцев действует

Директор консульского департамента МИД России Алексей Климов рассказал в интервью РИА Новости о том, насколько популярна у иностранцев, разделяющих традиционные ценности, программа переезда в Россию, что должны предусмотреть российские туристы, которые собираются провести отпуск в странах Европы, и объяснил, почему Россия не отменила безвизовый въезд на свою территорию для граждан Украины.

— Сколько иностранцев оформили электронные визы в Россию в прошлом году? Граждане каких стран пользуются этой услугой чаще всего? Востребованы ли электронные визы в государствах с недружественными правительствами?

— Программа переселения в Россию иностранных граждан из недружественных государств была запущена в 2024 году. Сколько иностранцев обратилось с просьбами содействовать переезду в нашу страну по этой программе в прошлом году, насколько она востребована?

— В 2025 году российскими дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями в соответствии с пунктом четыре указа президента Российской Федерации от 19 августа 2024 года № 702 "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности" оформлено 1 112 виз. Из них наибольшее количество выдано гражданам Германии (168), Франции (140), США (105), Италии (100), Эстонии (63), Латвии (60), Канады (54), Литвы (46) и Австралии (43).

— Какие рекомендации вы могли бы дать российским туристам перед началом сезона отпусков? По данным Ассоциации туроператоров (АТОР), Италия стала самым популярным европейским направлением для путешествий у российских туристов. Что вы посоветовали бы отдыхающим, которые планируют отпуск в странах Европы?

— При посещении стран Европы необходимо соблюдать элементарные нормы разумной осторожности, избегать опасных для пребывания мест, уважать положения местного законодательства. В обязательном порядке следует заключать договор добровольного медицинского страхования за рубежом. Важно понимать, что при отсутствии такого договора все расходы по оказанию медицинской помощи в стране временного пребывания и при необходимости репатриации на родину будет нести только сам турист. Во избежание непредвиденных ситуаций настоятельно рекомендуем руководствоваться полезными советами, размещенными на сайтах Ростуризма и МИД России, а также на консульском информационном портале.

Обращаем внимание россиян, планирующих провести отдых в государствах Европейского союза, на существенное увеличение очередей при записи в визовые центры этих стран. Кроме того, после внедрения в аэропортах ЕС системы, требующей регистрации биометрических данных (отпечатки пальцев и фото лица) у всех граждан стран, не входящих в Евросоюз, пассажирам, делающим пересадку внутри Шенгенской зоны, рекомендуется закладывать на нее значительно больше времени в связи с увеличением продолжительности процедуры прохождения контроля.

При планировании поездки в страны — члены Евросоюза и другие иностранные государства, совершающие недружественные действия в отношении Российской Федерации, россиянам в текущей геополитической ситуации следует также учитывать существующие серьезные риски задержания, в том числе с перспективой выдачи в третью страну, в условиях сильно ограниченных местными властями возможностей российских загранучреждений по оказанию содействия соотечественникам. Предлоги могут быть любыми: посещение Крыма , поддержка либо участие в специальной военной операции, подозрения в "нарушении санкционного режима" и так далее. В связи с этим необходимость и целесообразность въезда в настоящее время на территорию ЕС — даже транзитом — рекомендуется тщательно взвешивать.

— Каких показателей достиг туристический поток между Россией и Китаем с момента введения безвизового режима? На ваш взгляд, есть ли перспектива заключения соглашения между нашими странами на бессрочной основе?

— С момента вступления в силу первого декабря 2025 года указа президента Российской Федерации, предусматривающего право владельцев китайских обычных паспортов въезжать в Россию в безвизовом режиме, в нашу страну прибыло около 500 тысяч граждан КНР. При этом Китай, который отменил визовые формальности для россиян с 15 сентября 2025 года, посетило более 1,4 миллиона соотечественников. Таким образом, взаимный туристический поток вырос на 35 процентов, что стало прямым следствием введения безвизового режима между двумя странами. Исходим из того, что его продление придаст дополнительный импульс развитию не только туристических связей, но и культурных, научных, а также молодежных обменов. Облегчение взаимных поездок граждан является одной из приоритетных тем в диалоге с китайскими партнерами. Обсуждаются в том числе и перспективы заключения межгосударственного соглашения о безвизовых поездках граждан на постоянной основе.

— Сегодня в России действует безвизовый режим с 11 государствами Африки. Планируется ли в ближайшем будущем проработка безвизовых соглашений с другими странами континента, например, Танзанией?

— Работа по расширению списка безвизовых стран на Африканском континенте осуществляется на постоянной основе. Диалог о заключении двусторонних межправсоглашений об отмене визовых требований при взаимных поездках граждан в настоящее время ведется с целым рядом африканских государств. Вместе с тем говорить о конкретных сроках или готовых договоренностях пока рано, поскольку переговорный процесс еще продолжается.

— В декабре заместитель мэра Гданьска Эмилия Лодзиньская заявила, что России будет предложено передать здание закрытого консульства польской стороне, а при отказе планируется подать иск. Получила ли Москва подобное предложение? Если да, каков был ответ? Видите ли вы риски того, что Варшава попытается захватить здание закрывшегося консульства в Гданьске силовым путем?

— Польская сторона в вопросах дипломатической недвижимости ведет себя явно неконструктивно и недальновидно. Российское консульское учреждение в Гданьске функционировало с петровских времен, и Россия владела недвижимостью в этом городе задолго до того, как он по итогам Второй мировой войны стал благодаря решениям советского руководства частью возрожденного при помощи СССР польского государства.

Польская риторика в плоскости претензий на российскую дипломатическую недвижимость хорошо известна. Если будут предприняты какие-либо посягательства на российские объекты в Польше , в том числе и на здание генерального консульства Российской Федерации в Гданьске, российская сторона будет вынуждена реализовать довольно болезненные ответные меры. Полагаем, что в Варшаве это хорошо понимают, и слова гданьских городских чиновников ориентированы в первую очередь на местную политическую сцену.

— Сколько виз российские генконсульства в США выдали американским гражданам в 2025 году? Наблюдается ли положительная динамика относительно 2024 года? Каковы основные цели визитов американцев в Россию?

— В 2024 году консульским отделом посольства России в Вашингтоне, генеральными консульствами в Нью-Йорке Хьюстоне в совокупности была оформлена 7 321 виза, в 2025 году – уже 8 229 виз. Основную часть виз, выданных в прошлом году в упомянутых загранучреждениях гражданам США, составляют обыкновенные туристические визы (4 324) и обыкновенные частные визы (2 973).

— В конце апреля министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров рассказал о планах возобновить работу генконсульства России в Бенгази в Ливии. Когда планируется его открытие? Помимо этого, министр сообщил о выходе на завершающую стадию процесса открытия генконсульства России в Актау (Казахстан). Когда ожидается начало его работы?

— Работа с ливийской стороной по вопросу открытия генконсульства России в Бенгази ведется. На текущем этапе говорить о сроках ее завершения пока преждевременно. Что касается генерального консульства России в Актау, подготовка к запуску его функционирования продолжается. О готовности нового загранучреждения к приему посетителей оповестим на наших информационных ресурсах.

— Еще в октябре 2022 года статс-секретарь – заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Евгений Иванов сообщил, что Москва не планирует отменять безвизовый режим для украинских граждан. Эта позиция остается неизменной и сегодня?