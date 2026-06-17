Вячеслав Козлов назначен ассистентом главного тренера "Шанхайских драконов"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вячеслав Козлов назначен ассистентом главного тренера китайского клуба «Шанхайские драконы».
- Контракт с Козловым подписан на два года, он будет отвечать за работу с нападающими.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Вячеслав Козлов назначен ассистентом главного тренера китайского клуба "Шанхайские драконы", сообщает Telegram-канал команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Контракт со специалистом подписан на два года, в тренерском штабе под руководством канадца Митча Лава он будет отвечать за работу с нападающими.
Козлов уже работал ассистентом в китайском клубе в 2020-2021 годах. В сезоне-2025/26 он исполнял обязанности главного тренера московского "Динамо" после увольнения Алексея Кудашова, в декабре Козлов был утвержден в должности, а в мае "бело-голубые" расторгли с ним контракт.
"Шанхайские драконы" провели первый сезон после смены названия клуба с "Куньлунь Ред Стар". Китайская команда заняла в регулярном чемпионате девятое место в Восточной конференции и не сумела выйти в плей-офф.