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Вячеслав Козлов назначен ассистентом главного тренера "Шанхайских драконов" - РИА Новости Спорт, 17.06.2026
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Хоккей
 
14:27 17.06.2026
Вячеслав Козлов назначен ассистентом главного тренера "Шанхайских драконов"

Вячеслав Козлов назначен ассистентом главного тренера клуба "Шанхайские драконы"

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. "Динамо М" - "Сибирь" (Новосибирск)
Хоккей. КХЛ. Динамо М - Сибирь (Новосибирск) - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вячеслав Козлов назначен ассистентом главного тренера китайского клуба «Шанхайские драконы».
  • Контракт с Козловым подписан на два года, он будет отвечать за работу с нападающими.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Вячеслав Козлов назначен ассистентом главного тренера китайского клуба "Шанхайские драконы", сообщает Telegram-канал команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Контракт со специалистом подписан на два года, в тренерском штабе под руководством канадца Митча Лава он будет отвечать за работу с нападающими.
Козлов уже работал ассистентом в китайском клубе в 2020-2021 годах. В сезоне-2025/26 он исполнял обязанности главного тренера московского "Динамо" после увольнения Алексея Кудашова, в декабре Козлов был утвержден в должности, а в мае "бело-голубые" расторгли с ним контракт.
"Шанхайские драконы" провели первый сезон после смены названия клуба с "Куньлунь Ред Стар". Китайская команда заняла в регулярном чемпионате девятое место в Восточной конференции и не сумела выйти в плей-офф.
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