В Испании изъяли более 16 тонн поддельной формы к ЧМ-2026

МАДРИД, 17 июн - РИА Новости. Полиция Испании изъяла более 16 тонн поддельной футбольной формы, которую планировали распространять во время чемпионата мира по футболу 2026 года, сообщили правоохранительные органы королевства.

Полиция оценивает стоимость изъятой продукции на нелегальном рынке более чем в 2 миллиона евро, а ущерб для правообладателей - более чем в 7 миллионов евро.