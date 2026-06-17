В Испании изъяли более 16 тонн поддельной формы к ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полиция Испании изъяла более 16 тонн поддельной футбольной формы во время совместной операции с INTERPOL, EUROPOL, EUIPO и OLAF.
- Задержаны 95 человек по подозрению в преступлениях против промышленной собственности, а стоимость изъятой продукции оценивается более чем в 2 миллиона евро.
МАДРИД, 17 июн - РИА Новости. Полиция Испании изъяла более 16 тонн поддельной футбольной формы, которую планировали распространять во время чемпионата мира по футболу 2026 года, сообщили правоохранительные органы королевства.
“Сотрудники национальной полиции в ходе совместной операции с INTERPOL, EUROPOL, EUIPO и OLAF изъяли более 66 тысяч поддельных футболок и комплектов национальных футбольных сборных”, - говорится в пресс-релизе ведомства.
Полиция оценивает стоимость изъятой продукции на нелегальном рынке более чем в 2 миллиона евро, а ущерб для правообладателей - более чем в 7 миллионов евро.