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В Испании изъяли более 16 тонн поддельной формы к ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 17.06.2026
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13:46 17.06.2026 (обновлено: 13:58 17.06.2026)
В Испании изъяли более 16 тонн поддельной формы к ЧМ-2026

Полиция Испании изъяла более 16 тонн поддельной футбольной формы к ЧМ-2026

© AP Photo / Mike StewartФутболисты сборной Испании в матче против Кабо-Верде
Футболисты сборной Испании в матче против Кабо-Верде - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Mike Stewart
Футболисты сборной Испании в матче против Кабо-Верде
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полиция Испании изъяла более 16 тонн поддельной футбольной формы во время совместной операции с INTERPOL, EUROPOL, EUIPO и OLAF.
  • Задержаны 95 человек по подозрению в преступлениях против промышленной собственности, а стоимость изъятой продукции оценивается более чем в 2 миллиона евро.
МАДРИД, 17 июн - РИА Новости. Полиция Испании изъяла более 16 тонн поддельной футбольной формы, которую планировали распространять во время чемпионата мира по футболу 2026 года, сообщили правоохранительные органы королевства.
“Сотрудники национальной полиции в ходе совместной операции с INTERPOL, EUROPOL, EUIPO и OLAF изъяли более 66 тысяч поддельных футболок и комплектов национальных футбольных сборных”, - говорится в пресс-релизе ведомства.
По ее данным, в ходе операции были задержаны 95 человек по подозрению в преступлениях против промышленной собственности. Обыски и изъятия прошли более чем в 15 точках на территории Испании, в том числе в Мадриде, Барселоне, Малаге, Эльче и Дении.
Полиция оценивает стоимость изъятой продукции на нелегальном рынке более чем в 2 миллиона евро, а ущерб для правообладателей - более чем в 7 миллионов евро.
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