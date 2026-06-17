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ХАМАС готово передать оружие только палестинским властям - РИА Новости, 17.06.2026
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07:38 17.06.2026
ХАМАС готово передать оружие только палестинским властям

Абу Марзук: ХАМАС может передать оружие в Газе только палестинским властям

© Фото : Рафаэль ДаминовЗамглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук
Замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : Рафаэль Даминов
Замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Палестинское движение ХАМАС готово передать имеющееся вооружение только палестинским властям.
  • Вопрос разоружения палестинских группировок носит политический характер и требует четкой политической перспективы, считает Муса Абу Марзук.
  • Абу Марзук напомнил о негативных последствиях разоружения в Ираке, которое привело к хаосу и гражданской войне.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС, которое по-прежнему контролирует часть сектора Газа, готово передать имеющееся вооружение только палестинским властям, заявил в интервью РИА Новости заместитель председателя политбюро движения Муса Абу Марзук.
"Оружие может быть передано только палестинской стороне - будь то Палестинская национальная администрация или палестинское государство, которое придет в Газу. Оружие никогда не будет передано Израилю, связанным с ним структурам или США", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, вопрос разоружения палестинских группировок носит политический характер, у палестинцев должна быть четкая политическая перспектива, которая, считает Абу Марзук, отсутствует в плане президента США Дональда Трампа по урегулированию в секторе Газа. В противном случае это может привести к хаосу.
"Согласно опыту различных государств, разоружение силы, контролирующей сектор Газа, означает движение к гражданской войне или возникновению хаоса", - сказал он.
Абу Марзук напомнил про печальный опыт Ирака, где оккупационные силы США распустили иракскую армию и полицию, что привело к хаосу, гражданской войне, распространению террористических группировок.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана президента Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане США по Газе предлагается временное международное управление сектором Газа и создание "Совета мира" под председательством Трампа. Также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что дальнейшая реализация мирного плана Трампа по конфликту в секторе Газа под вопросом, учитывая заявления как Израиля, так и движения ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.
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