Рейтинг@Mail.ru
Черногорский ГОК в ноябре 2026 г получит первую партию продукции - РИА Новости, 17.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:54 17.06.2026
Черногорский ГОК в ноябре 2026 г получит первую партию продукции

Черногорскому ГОКу в ноябре 2026 г выделят первую партию продукции

© РИА Новости / Владимир АстапковичКарьер
Карьер - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Карьер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
КРАСНОЯРСК, 17 июн - РИА Новости. Первые партии медного и никелевого концентратов на Черногорском горно-обогатительном комбинате (ГОК) под Норильском планируется получить в ноябре 2026 года, сообщает пресс-служба губернатора Красноярского края Михаила Котюкова.
Котюков, по данным пресс-службы, совместно с заместителями председателя Совета Федерации Николаем Журавлевым и Инной Святенко оценил ход строительства Черногорского ГОК на базе месторождения меди, никеля и металлов платиновой группы. Площадка расположена в 15 километрах от Норильска.
"В ноябре планируют получить первые партии медного и никелевого концентратов. Проектная мощность первого этапа – 7 миллионов тонн руды в год. После освоения южной части месторождения Норильск-1 суммарная мощность двух очередей составит 14 миллионов тонн. Горизонт работы проекта превысит полвека", - говорится в сообщении.
По словам гендиректора ООО "Черногорская ГРК" Ахмеда Бажаева, строительная готовность комплекса превысила 80%. Он отметил, что в карьере с февраля ведутся горные работы, на фабрике монтируют основное технологическое оборудование, проходят испытания электротехнических систем. Он добавил, что на ТЭЦ завершены основные строительно-монтажные работы, подан газ, идут пусконаладочные работы генерирующих установок.
Губернатор обратил внимание, что для края запуск ГОК - это развитие промышленного потенциала, налоговые поступления, новые рабочие места.
В пресс-службе уточнили, что отработка запасов Черногорского месторождения – первый этап создания в Норильском промышленном районе крупного горно-металлургического комплекса. Реализуют его предприятия группы "Альянс" и "Русская Платина". Решение о разработке месторождения получило федеральную поддержку. В 2021 году с участием президента РФ Владимира Путина подписан документ о финансировании проекта.
Норильск - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
В Норильске в рамках реновации сдали 8 новых домов
Вчера, 14:36
 
ЭкономикаКрасноярский крайНорильскРоссияМихаил КотюковНиколай ЖуравлевИнна СвятенкоСовет Федерации РФРусская платина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала