Черногорский ГОК в ноябре 2026 г получит первую партию продукции

КРАСНОЯРСК, 17 июн - РИА Новости. Первые партии медного и никелевого концентратов на Черногорском горно-обогатительном комбинате (ГОК) под Норильском планируется получить в ноябре 2026 года, сообщает пресс-служба губернатора Красноярского края Михаила Котюкова.

Котюков, по данным пресс-службы, совместно с заместителями председателя Совета Федерации Николаем Журавлевым и Инной Святенко оценил ход строительства Черногорского ГОК на базе месторождения меди, никеля и металлов платиновой группы. Площадка расположена в 15 километрах от Норильска.

"В ноябре планируют получить первые партии медного и никелевого концентратов. Проектная мощность первого этапа – 7 миллионов тонн руды в год. После освоения южной части месторождения Норильск-1 суммарная мощность двух очередей составит 14 миллионов тонн. Горизонт работы проекта превысит полвека", - говорится в сообщении.

По словам гендиректора ООО "Черногорская ГРК" Ахмеда Бажаева, строительная готовность комплекса превысила 80%. Он отметил, что в карьере с февраля ведутся горные работы, на фабрике монтируют основное технологическое оборудование, проходят испытания электротехнических систем. Он добавил, что на ТЭЦ завершены основные строительно-монтажные работы, подан газ, идут пусконаладочные работы генерирующих установок.

Губернатор обратил внимание, что для края запуск ГОК - это развитие промышленного потенциала, налоговые поступления, новые рабочие места.