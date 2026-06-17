Краткий пересказ от РИА ИИ
- Участники саммита G7 в Эвиане, по мнению Junge Welt, готовы превратить конфликт на Украине в Третью мировую войну.
- Издание подчеркивает, что главы "семерки" не собираются учитывать законные интересы России.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости.Участники саммита G7, проходящего во французском Эвиане, готовы превратить конфликт на Украине в Третью мировую войну, пишет Junge Welt.
Как подчеркивает издание, главы "семерки", как и прежде, не собираются учитывать законные интересы России.
"Конфликт на Украине может эскалировать в любой момент <…> и стать европейской войной. <…> Этого нужно избегать любой ценой. Но происходит обратное. <…> Заявления в Эвиане свидетельствуют, что участники саммита не провели даже примитивный анализ российской позиции, не говоря уже о готовности к переговорам. <…> Тон абсолютен: <…> у России нет интересов безопасности — только "мы", — указывают авторы статьи.
Саммит G7 проходит 15-17 июня во французском городе Эвиан-ле-Бен, недалеко от границы со Швейцарией. Помимо членов объединения, участие во встрече примут лидеры Индии, Бразилии, Южной Кореи и Кении.
На прошлой неделе состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Как сообщил представитель Кремля Юрий Ушаков, американский лидер выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе разрешения конфликта, в том числе во время контактов на саммите G7.