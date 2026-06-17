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"Разрушительные удары". СМИ запаниковали из-за плана Запада по России - РИА Новости, 17.06.2026
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02:31 17.06.2026 (обновлено: 03:45 17.06.2026)
"Разрушительные удары". СМИ запаниковали из-за плана Запада по России

JW: участники саммита G7 готовы превратить конфликт на Украине в войну в Европе

© REUTERS / Christian HartmannВладимир Зеленский и Эммануэль Макрон во время саммита G7 в Эвиан-ле-Бен, Франция
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон во время саммита G7 в Эвиан-ле-Бен, Франция - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© REUTERS / Christian Hartmann
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Участники саммита G7 в Эвиане, по мнению Junge Welt, готовы превратить конфликт на Украине в Третью мировую войну.
  • Издание подчеркивает, что главы "семерки" не собираются учитывать законные интересы России.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости.Участники саммита G7, проходящего во французском Эвиане, готовы превратить конфликт на Украине в Третью мировую войну, пишет Junge Welt.
"G7 на пути к превращению конфликта (на Украине. — Прим. ред.) в разрушительный обмен ударами. Людям, которые готовят войну на публике, нужно сломать руки, если говорить словами Брехта", — говорится в публикации.
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Как подчеркивает издание, главы "семерки", как и прежде, не собираются учитывать законные интересы России.
"Конфликт на Украине может эскалировать в любой момент <…> и стать европейской войной. <…> Этого нужно избегать любой ценой. Но происходит обратное. <…> Заявления в Эвиане свидетельствуют, что участники саммита не провели даже примитивный анализ российской позиции, не говоря уже о готовности к переговорам. <…> Тон абсолютен: <…> у России нет интересов безопасности — только "мы", — указывают авторы статьи.
Саммит G7 проходит 15-17 июня во французском городе Эвиан-ле-Бен, недалеко от границы со Швейцарией. Помимо членов объединения, участие во встрече примут лидеры Индии, Бразилии, Южной Кореи и Кении.
На прошлой неделе состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Как сообщил представитель Кремля Юрий Ушаков, американский лидер выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе разрешения конфликта, в том числе во время контактов на саммите G7.
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