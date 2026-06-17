"Разрушительные удары". СМИ запаниковали из-за плана Запада по России

"Конфликт на Украине может эскалировать в любой момент <…> и стать европейской войной. <…> Этого нужно избегать любой ценой. Но происходит обратное. <…> Заявления в Эвиане свидетельствуют, что участники саммита не провели даже примитивный анализ российской позиции, не говоря уже о готовности к переговорам. <…> Тон абсолютен: <…> у России нет интересов безопасности — только "мы", — указывают авторы статьи.