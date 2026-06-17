РФС дисквалифицировал пятерых футзалистов за ставки

Краткий пересказ от РИА ИИ Комитет по этике РФС принял решение дисквалифицировать трех игроков московского футзального клуба КПРФ и двух игроков «Ухты» за игру на тотализаторе.

Игрок КПРФ Даниил Ильин получил дисквалификацию на семь лет, из которых пять — условно с испытательным сроком два года.

Все отстраненные были наказаны за нарушение статьи 18 регламента РФС по этике о запрете на участие в футбольном тотализаторе и азартных играх.

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) принял решение дисквалифицировать трех игроков московского футзального клуба КПРФ и двух игроков "Ухты" за игру на тотализаторе, сообщается на сайте организации.

Заседание комитета по этике РФС прошло в среду, 17 июня. Игрок КПРФ Даниил Ильин получил дисквалификацию на семь лет, из которых пять - условно с испытательным сроком два года. На пять лет (три - условно) отстранен игрок " Ухты " Дмитрий Хусаинов с испытательным сроком два года. Трехлетние дисквалификации получили Янар Асадов (два года - условно; один год испытательного срока), Олег Безруков (30 месяцев - условно; шесть месяцев испытательного срока) из КПРФ и Сергей Денисов (30 месяцев - условно; шесть месяцев испытательного срока) из "Ухты".

Также на три года отстранены тренер "Ухты" Вадим Яшин (30 месяцев - условно; шесть месяцев испытательного срока) и начальник футбольного клуба "Машук-КМВ" Михаил Мулляр (два года - условно; один год испытательного срока).

Все отстраненные были наказаны за нарушение статьи 18 регламента РФС по этике о запрете на участие в футбольном тотализаторе и азартных играх.