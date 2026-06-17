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РФС дисквалифицировал пятерых футзалистов за ставки - РИА Новости Спорт, 17.06.2026
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Футбол
 
23:11 17.06.2026
РФС дисквалифицировал пятерых футзалистов за ставки

РФС дисквалифицировал пять футзалистов за игру на тотализаторе

© РИА Новости / Сергей РусановФутзал
Футзал - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Сергей Русанов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Комитет по этике РФС принял решение дисквалифицировать трех игроков московского футзального клуба КПРФ и двух игроков «Ухты» за игру на тотализаторе.
  • Игрок КПРФ Даниил Ильин получил дисквалификацию на семь лет, из которых пять — условно с испытательным сроком два года.
  • Все отстраненные были наказаны за нарушение статьи 18 регламента РФС по этике о запрете на участие в футбольном тотализаторе и азартных играх.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) принял решение дисквалифицировать трех игроков московского футзального клуба КПРФ и двух игроков "Ухты" за игру на тотализаторе, сообщается на сайте организации.
Заседание комитета по этике РФС прошло в среду, 17 июня. Игрок КПРФ Даниил Ильин получил дисквалификацию на семь лет, из которых пять - условно с испытательным сроком два года. На пять лет (три - условно) отстранен игрок "Ухты" Дмитрий Хусаинов с испытательным сроком два года. Трехлетние дисквалификации получили Янар Асадов (два года - условно; один год испытательного срока), Олег Безруков (30 месяцев - условно; шесть месяцев испытательного срока) из КПРФ и Сергей Денисов (30 месяцев - условно; шесть месяцев испытательного срока) из "Ухты".
Также на три года отстранены тренер "Ухты" Вадим Яшин (30 месяцев - условно; шесть месяцев испытательного срока) и начальник футбольного клуба "Машук-КМВ" Михаил Мулляр (два года - условно; один год испытательного срока).
Все отстраненные были наказаны за нарушение статьи 18 регламента РФС по этике о запрете на участие в футбольном тотализаторе и азартных играх.
"Ухта" по итогам сезона-2025/26 стала чемпионом России по футзалу. 8 июня президент клуба Виталий Габуев заявил о приостановке выступления команды в Суперлиге из-за финансовых проблем. КПРФ занял третье место.
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