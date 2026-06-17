"Локомотив" продлил контракт с бразильским защитником Фассоном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лукас Фассон подписал новый контракт с московским «Локомотивом».
- Контракт Фассона рассчитан до 2030 года, его зарплата вырастет с 4 млн рублей в месяц до 8 млн.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Бразильский защитник Лукас Фассон подписал новый контракт с московским "Локомотивом", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Новый контракт Фассона рассчитан до 2030 года.
Ранее "Чемпионат" сообщал, что зарплата бразильца вырастет с 4 млн рублей в месяц до 8 млн.
Фассону 25 лет, он перешел в "Локомотив" в 2022 году из бразильского "Атлетико Паранаэнсе". В минувшем сезоне Фассон сыграл за железнодорожников 34 матча и забил 2 мяча.
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