РФС даст школьникам шанс выиграть тренировку с Карпиным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский футбольный союз (РФС) совместно с сервисом «Сферум» запускает проект для школьников «Летний спортивный челлендж "Пас в лето"».
- Участвовать в проекте могут дети и подростки до 17 лет; им нужно будет повторить упражнения, снять их на видео и отправить ролик в специальный чат-бот.
- Главный приз проекта — участие в тренировке с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Российский футбольный союз (РФС) совместно с информационно-коммуникационным сервисом "Сферум" запускает проект для школьников, победитель которого сможет провести тренировку с главным тренером сборной России Валерием Карпиным, сообщили РИА Новости в пресс-службе РФС.
Проект называется "летний спортивный челлендж "Пас в лето". Он рассчитан на детей и подростков и призван поддержать их физическую активность во время каникул. Принять участие в челлендже могут учащиеся в возрасте до 17 лет. Участникам нужно повторить упражнения, заснять их на видео и отправить ролик в специальный чат-бот. Прием работ стартует 17 июня и завершится 17 августа 2026 года.
Десять участников с самыми интересными видео получат подарки от РФС и "Сферума". Из их числа Валерий Карпин выберет победителя, который получит главный приз – участие в специальной тренировке с главным тренером национальной сборной.
"Неважно, на каком поле ты играешь – на стадионе или во дворе между гаражами. Я сам начинал не на идеальном газоне. Важно другое: как ты двигаешься, как принимаешь решения, не боишься ли рисковать. Именно это я и хочу увидеть в ваших видео. Снимайте, как играете, – без постановки, без репетиций. Посмотрим, что вы умеете!" - сказал Карпин.