РФС даст школьникам шанс выиграть тренировку с Карпиным

Проект называется "летний спортивный челлендж "Пас в лето". Он рассчитан на детей и подростков и призван поддержать их физическую активность во время каникул. Принять участие в челлендже могут учащиеся в возрасте до 17 лет. Участникам нужно повторить упражнения, заснять их на видео и отправить ролик в специальный чат-бот. Прием работ стартует 17 июня и завершится 17 августа 2026 года.

"Неважно, на каком поле ты играешь – на стадионе или во дворе между гаражами. Я сам начинал не на идеальном газоне. Важно другое: как ты двигаешься, как принимаешь решения, не боишься ли рисковать. Именно это я и хочу увидеть в ваших видео. Снимайте, как играете, – без постановки, без репетиций. Посмотрим, что вы умеете!" - сказал Карпин.