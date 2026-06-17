Рейтинг@Mail.ru
Федотов раскритиковал судью за момент с возможным пенальти на Мбаппе - РИА Новости Спорт, 17.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Стадион Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:12 17.06.2026 (обновлено: 14:15 17.06.2026)
Федотов раскритиковал судью за момент с возможным пенальти на Мбаппе

Федотов: в моменте с Мбаппе в матче Франции и Сенегала должен был быть пенальти

© FIFAКилиан Мбаппе
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© FIFA
Килиан Мбаппе. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший судья всероссийской категории Игорь Федотов не понимает решения главного арбитра матча чемпионата мира между сборными Франции и Сенегала Алирезы Фагани, который не назначил пенальти за нарушение правил на форварде Килиане Мбаппе.
  • Сборная Франции обыграла команду Сенегала в первом туре группового этапа чемпионата мира со счетом 3:1.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший судья всероссийской категории Игорь Федотов заявил РИА Новости, что не понимает, чем руководствовался главный арбитр матча чемпионата мира между сборными Франции и Сенегала Алиреза Фагани, когда не назначил пенальти за нарушение правил на форварде Килиане Мбаппе.
Во вторник сборная Франции обыграла команду Сенегала в первом туре группового этапа чемпионата мира со счетом 3:1. Мбаппе отметился дублем. На 59-й минуте Мбаппе ворвался в штрафную сенегальцев и упал после подката форварда Садьо Мане. Фагани не стал назначать пенальти и после просмотра VAR, объявив, что контакт инициировал атакующий игрок – то есть Мбаппе.
«
"По Мбаппе вообще непонятный момент с арбитром. Это был 11-метровый удар и желтая карточка за срыв перспективной атаки. Арбитр посмотрел VAR, и я не понимаю, почему он посчитал Мбаппе инициатором контакта. У Мбаппе было нормальное движение вперед, нормальные беговые движения и даже после того, как он пытался перепрыгнуть соперника. И при этом Мане не играет в мяч. Я не могу объяснить, почему для арбитра это не нарушение правил. Это всегда 11-метровый, и в моем случае еще и желтая карточка", - сказал Федотов.
В следующем матче сборная Франции 22 июня сыграет против команды Ирака, сенегальцы в тот же день встретятся с норвежцами.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Игрок сборной Аргентины Лионель Месси (слева) и игрок сборной Франции Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Мбаппе обошел Месси и стал третьим бомбардиром в истории чемпионатов мира
Вчера, 00:22
 
ФутболСпортФранцияСенегалИракЧМ по футболу 2026Килиан МбаппеСадио Мане
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Португалия
    ДР Конго
    1
    1
  • Теннис
    Завершен
    Т. Атман
    Д. Медведев
    44
    66
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Е. Александрова
    66
    44
  • Футбол
    Завершен
    Англия
    Хорватия
    4
    2
  • Футбол
    1-й тайм
    Гана
    Панама
    0
    0
  • Футбол
    18.06 05:00
    Узбекистан
    Колумбия
  • Футбол
    18.06 19:00
    Чехия
    ЮАР
  • Футбол
    19.06 04:00
    Мексика
    Республика Корея
  • Футбол
    18.06 22:00
    Швейцария
    Босния и Герцеговина
  • Футбол
    19.06 22:00
    США
    Австралия
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала