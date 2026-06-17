Федотов раскритиковал судью за момент с возможным пенальти на Мбаппе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший судья всероссийской категории Игорь Федотов не понимает решения главного арбитра матча чемпионата мира между сборными Франции и Сенегала Алирезы Фагани, который не назначил пенальти за нарушение правил на форварде Килиане Мбаппе.
- Сборная Франции обыграла команду Сенегала в первом туре группового этапа чемпионата мира со счетом 3:1.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший судья всероссийской категории Игорь Федотов заявил РИА Новости, что не понимает, чем руководствовался главный арбитр матча чемпионата мира между сборными Франции и Сенегала Алиреза Фагани, когда не назначил пенальти за нарушение правил на форварде Килиане Мбаппе.
Во вторник сборная Франции обыграла команду Сенегала в первом туре группового этапа чемпионата мира со счетом 3:1. Мбаппе отметился дублем. На 59-й минуте Мбаппе ворвался в штрафную сенегальцев и упал после подката форварда Садьо Мане. Фагани не стал назначать пенальти и после просмотра VAR, объявив, что контакт инициировал атакующий игрок – то есть Мбаппе.
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"По Мбаппе вообще непонятный момент с арбитром. Это был 11-метровый удар и желтая карточка за срыв перспективной атаки. Арбитр посмотрел VAR, и я не понимаю, почему он посчитал Мбаппе инициатором контакта. У Мбаппе было нормальное движение вперед, нормальные беговые движения и даже после того, как он пытался перепрыгнуть соперника. И при этом Мане не играет в мяч. Я не могу объяснить, почему для арбитра это не нарушение правил. Это всегда 11-метровый, и в моем случае еще и желтая карточка", - сказал Федотов.
В следующем матче сборная Франции 22 июня сыграет против команды Ирака, сенегальцы в тот же день встретятся с норвежцами.