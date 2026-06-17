Федотов раскритиковал судью за момент с возможным пенальти на Мбаппе

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"По Мбаппе вообще непонятный момент с арбитром. Это был 11-метровый удар и желтая карточка за срыв перспективной атаки. Арбитр посмотрел VAR, и я не понимаю, почему он посчитал Мбаппе инициатором контакта. У Мбаппе было нормальное движение вперед, нормальные беговые движения и даже после того, как он пытался перепрыгнуть соперника. И при этом Мане не играет в мяч. Я не могу объяснить, почему для арбитра это не нарушение правил. Это всегда 11-метровый, и в моем случае еще и желтая карточка", - сказал Федотов.