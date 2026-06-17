Автора первого гола Иордании на ЧМ признали лучшим игроком матча с Австрией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий сборной Иордании и катарского клуба «Аль-Сайлия» Али Олван признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира против команды Австрии.
- Али Олван стал автором первого гола иорданцев на чемпионатах мира в их дебютном матче на турнире, который завершился победой австрийцев со счетом 3:1.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Иордании и катарского клуба "Аль-Сайлия" Али Олван признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира против команды Австрии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Встреча группы J прошла в Сан-Франциско (США) и завершилась победой австрийцев со счетом 3:1. Олван стал автором первого гола иорданцев на чемпионатах мира в их дебютном матче на турнире.
Олвану 26 лет, он выступает в составе "Аль-Сайлии" с 2026 года. В активе нападающего 60 матчей и 28 голов за национальную сборную.