Автора первого гола Иордании на ЧМ признали лучшим игроком матча с Австрией

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Иордании и катарского клуба "Аль-Сайлия" Али Олван признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира против команды Австрии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Олвану 26 лет, он выступает в составе "Аль-Сайлии" с 2026 года. В активе нападающего 60 матчей и 28 голов за национальную сборную.