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Автора первого гола Иордании на ЧМ признали лучшим игроком матча с Австрией - РИА Новости Спорт, 17.06.2026
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Футбол
 
10:33 17.06.2026
Автора первого гола Иордании на ЧМ признали лучшим игроком матча с Австрией

Автор первого гола иорданцев на ЧМ Олван признан лучшим игроком матча с Австрией

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутбол. Товарищеский матч. Россия - Иордания
Футбол. Товарищеский матч. Россия - Иордания - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий сборной Иордании и катарского клуба «Аль-Сайлия» Али Олван признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира против команды Австрии.
  • Али Олван стал автором первого гола иорданцев на чемпионатах мира в их дебютном матче на турнире, который завершился победой австрийцев со счетом 3:1.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Иордании и катарского клуба "Аль-Сайлия" Али Олван признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира против команды Австрии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Встреча группы J прошла в Сан-Франциско (США) и завершилась победой австрийцев со счетом 3:1. Олван стал автором первого гола иорданцев на чемпионатах мира в их дебютном матче на турнире.
Олвану 26 лет, он выступает в составе "Аль-Сайлии" с 2026 года. В активе нападающего 60 матчей и 28 голов за национальную сборную.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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ФутболАли ОлванМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026Иордания
 
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