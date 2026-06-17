Месси сделал признание о важности рекордов

"Все, что я сейчас переживаю, - это бонус. Я уже добился большего, чем мог мечтать, как индивидуально, так и в команде. Все это намного превосходит мои детские мечты. Для меня большая честь быть в списке лучших бомбардиров чемпионата мира рядом с Клозе, Роналдо и Мбаппе, но, в конце концов, это всего лишь статистика. Я горжусь тем, что могу соревноваться с ними, но лично для меня это ничего не значит. Роналдо - один из величайших, и он не на первом месте", - цитирует Infobae Месси, которому в июне исполнится 39 лет.