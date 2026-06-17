Месси сделал признание о важности рекордов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Форвард сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что для него не важна погоня за рекордом по количеству голов на чемпионатах мира.
- В матче против сборной Алжира Месси оформил хет-трик и довел количество забитых мячей на мировых первенствах до 16, повторив рекорд Мирослава Клозе.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Форвард сборной Аргентины по футболу Лионель Месси заявил, что для него не важна погоня за рекордом по количеству голов на чемпионатах мира.
В ночь на среду сборная Аргентины обыграла команду Алжира со счетом 3:0 в матче первого тура группы J чемпионата мира, который проходит в США, Канаде и Мексике. Месси оформил хет-трик и довел количество забитых мячей на мировых первенствах до 16, повторив рекорд немца Мирослава Клозе. Далее в списке лучших бомбардиров в истории турнира идут бразилец Роналдо (15), немец Герд Мюллер (14) и француз Килиан Мбаппе (14), который также участвует в ЧМ-2026.
"Все, что я сейчас переживаю, - это бонус. Я уже добился большего, чем мог мечтать, как индивидуально, так и в команде. Все это намного превосходит мои детские мечты. Для меня большая честь быть в списке лучших бомбардиров чемпионата мира рядом с Клозе, Роналдо и Мбаппе, но, в конце концов, это всего лишь статистика. Я горжусь тем, что могу соревноваться с ними, но лично для меня это ничего не значит. Роналдо - один из величайших, и он не на первом месте", - цитирует Infobae Месси, которому в июне исполнится 39 лет.
Месси принимает участие в шестом мировом первенстве, что также является рекордом. Он одержал 17-ю победу в матчах чемпионата мира и сравнялся по данному показателю с Клозе.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.