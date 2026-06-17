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"Не мог cдержать": Месси объяснил, почему расплакался после гола Алжиру - РИА Новости Спорт, 17.06.2026
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Футбол
 
08:26 17.06.2026 (обновлено: 13:12 17.06.2026)
"Не мог cдержать": Месси объяснил, почему расплакался после гола Алжиру

Месси: было несколько трудных дней перед игрой на ЧМ, не смог сдержать эмоций

© REUTERS / JAY BIGGERSTAFFЛионель Месси
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© REUTERS / JAY BIGGERSTAFF
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не смог сдержать слез после первого гола на чемпионате мира 2026 года, так как пережил несколько трудных дней.
  • Сборная Аргентины обыграла команду Алжира со счетом 3:0, а Месси оформил хет-трик.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси признался, что не смог сдержать слез после первого гола на чемпионате мира 2026 года, потому что пережил перед этим несколько трудных дней.
В ночь на среду сборная Аргентины обыграла команду Алжира со счетом 3:0 во встрече первого тура группы J чемпионата мира, который проходит в США, Канаде и Мексике. Месси оформил хет-трик.
"Это никак не связано со спортом. У меня было несколько трудных дней, поэтому я не смог сдержать эмоций. Благодарен товарищам по команде, тренерскому штабу - они всегда были рядом и придавали мне сил. Первые матчи чемпионата мира всегда сложные, видно, что тут никто ничего просто так не отдает", — приводит слова Месси сайт сборной Аргентины.
Месси одержал 17-ю победу в матчах чемпионата мира и сравнялся по данному показателю с Мирославом Клозе. Также аргентинец повторил рекорд немца по количеству забитых мячей - на счету обоих по 16 голов на мировых первенствах.
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Великий Месси в одиночку уничтожил Алжир на ЧМ. Сделал хет-трик в 38 лет!
Вчера, 08:00
 
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