"Не мог cдержать": Месси объяснил, почему расплакался после гола Алжиру

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси признался, что не смог сдержать слез после первого гола на чемпионате мира 2026 года, потому что пережил перед этим несколько трудных дней.

"Это никак не связано со спортом. У меня было несколько трудных дней, поэтому я не смог сдержать эмоций. Благодарен товарищам по команде, тренерскому штабу - они всегда были рядом и придавали мне сил. Первые матчи чемпионата мира всегда сложные, видно, что тут никто ничего просто так не отдает", — приводит слова Месси сайт сборной Аргентины.