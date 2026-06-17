Месси признали лучшим игроком матча между Аргентиной и Алжиром на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лионель Месси признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира против команды Алжира и оформил хет-трик.
- Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории США, Канады и Мексики.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Аргентины и североамериканского клуба "Интер Майами" Лионель Месси признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира против команды Алжира, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Встреча группы J прошла в ночь на среду в Канзасе (США) и завершилась со счетом 3:0 в пользу аргентинцев. Месси оформил хет-трик и повторил рекорд немца Мирослава Клозе по количеству голов на чемпионатах мира (по 16). Месси одержал 17-ю победу в матчах чемпионата мира и также сравнялся по данному показателю с Клозе. Кроме того, аргентинец стал рекордсменом чемпионатов мира по футболу, приняв участие в шестом мировом первенстве.
Месси сыграл на шестом мировом первенстве
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