Рейтинг@Mail.ru
Месси признали лучшим игроком матча между Аргентиной и Алжиром на ЧМ - РИА Новости Спорт, 17.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Стадион Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
08:10 17.06.2026 (обновлено: 08:38 17.06.2026)
Месси признали лучшим игроком матча между Аргентиной и Алжиром на ЧМ

Месси признали лучшим игроком матча между сборными Аргентины и Алжира на ЧМ

© AP Photo / Charlie RiedelЛионель Месси
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Charlie Riedel
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лионель Месси признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира против команды Алжира и оформил хет-трик.
  • Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории США, Канады и Мексики.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Аргентины и североамериканского клуба "Интер Майами" Лионель Месси признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира против команды Алжира, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Встреча группы J прошла в ночь на среду в Канзасе (США) и завершилась со счетом 3:0 в пользу аргентинцев. Месси оформил хет-трик и повторил рекорд немца Мирослава Клозе по количеству голов на чемпионатах мира (по 16). Месси одержал 17-ю победу в матчах чемпионата мира и также сравнялся по данному показателю с Клозе. Кроме того, аргентинец стал рекордсменом чемпионатов мира по футболу, приняв участие в шестом мировом первенстве.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Месси сыграл на шестом мировом первенстве
Вчера, 04:38
 
ФутболСпортСШАМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026АлжирАргентина
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Португалия
    ДР Конго
    1
    1
  • Теннис
    Завершен
    Т. Атман
    Д. Медведев
    44
    66
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Е. Александрова
    66
    44
  • Футбол
    Завершен
    Англия
    Хорватия
    4
    2
  • Футбол
    1-й тайм
    Гана
    Панама
    0
    0
  • Футбол
    18.06 05:00
    Узбекистан
    Колумбия
  • Футбол
    18.06 19:00
    Чехия
    ЮАР
  • Футбол
    19.06 04:00
    Мексика
    Республика Корея
  • Футбол
    18.06 22:00
    Швейцария
    Босния и Герцеговина
  • Футбол
    19.06 22:00
    США
    Австралия
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала