Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лионель Месси стал рекордсменом чемпионатов мира по футболу, приняв участие в шестом мировом первенстве.
- На текущем турнире достижение Месси может повторить Криштиану Роналду.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Форвард сборной Аргентины Лионель Месси стал рекордсменом чемпионатов мира по футболу, приняв участие в шестом мировом первенстве.
Месси 38 лет. На текущем турнире его достижение может повторить 41-летний форвард сборной Португалии Криштиану Роналду.
Мировое первенство завершится 19 июля. Аргентинцы - действующие чемпионы мира.