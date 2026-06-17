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Месси сыграл на шестом мировом первенстве - РИА Новости Спорт, 17.06.2026
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Футбол
 
04:38 17.06.2026
Месси сыграл на шестом мировом первенстве

Месси стал рекордсменом чемпионатов мира, сыграв на шестом мировом первенстве

© пресс-служба сборной Аргентины по футболуЛионель Месси
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© пресс-служба сборной Аргентины по футболу
Лионель Месси. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лионель Месси стал рекордсменом чемпионатов мира по футболу, приняв участие в шестом мировом первенстве.
  • На текущем турнире достижение Месси может повторить Криштиану Роналду.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Форвард сборной Аргентины Лионель Месси стал рекордсменом чемпионатов мира по футболу, приняв участие в шестом мировом первенстве.
В ночь на среду Месси вышел в стартовом составе сборной Аргентины в матче против команды Алжира в рамках первого тура группового раунда чемпионата мира, который проходит в США, Канаде и Мексике.
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Месси 38 лет. На текущем турнире его достижение может повторить 41-летний форвард сборной Португалии Криштиану Роналду.
Мировое первенство завершится 19 июля. Аргентинцы - действующие чемпионы мира.
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