Сборные Аргентины и Алжира назвали стартовые составы на матч ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Аргентины и сборная Алжира объявили стартовые составы на матч первого тура группового этапа чемпионата мира.
- Встреча группы J пройдет в Канзас-Сити, начало — в 04:00 мск.
- Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории США, Канады и Мексики.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Сборные Аргентины и Алжира назвали стартовые составы на матч первого тура группового этапа чемпионата мира, списки игроков опубликованы на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Встреча группы J пройдет в Канзас-Сити, начало - 04:00 мск.
В стартовый состав действующих чемпионов мира вошли Эмилиано Мартинес (вратарь), Гонсало Монтьель, Лисандро Мартинес, Кристиан Ромеро, Родриго де Пауль, Алексис Макаллистер, Энцо Фернандес, Лионель Месси (капитан), Тьяго Альмада, Лаутаро Мартинес.
У сборной Алжира встречу с первых минут начнут Люка Зидан (вратарь), Аисса Манди (капитан), Райан Аит-Нури, Рафик Бельгали, Рами Бенсебайни, Фарес Шаиби, Набиль Бенталеб, Хишам Будауи, Ибрахим Маза, Амин Гуири, Анис Хадж-Мусса.