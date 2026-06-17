Президент Филиппин прибыл в Казань на саммит Россия — АСЕАН

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший прилетел в Казань для участия в саммите Россия — АСЕАН.
- В аэропорту его встретил глава Татарстана Рустам Минниханов.
КАЗАНЬ, 17 июн — РИА Новости. Президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший прилетел в Казань для участия в саммите Россия — АСЕАН, сообщила пресс-служба главы Татарстана.
В аэропорту его встретил руководитель республики Рустам Минниханов.
Ранее в столицу Татарстана прибыли премьер Таиланда Анутхин Чанвиракун, глава правительства Малайзии Анвар Ибрагим и министр иностранных дел Индонезии Сугионо. На полях мероприятия с ними встретится Владимир Путин.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, пройдет в Казани 17-19 июня. Деловой форум состоится уже сегодня. В нем примут участие представители бизнес-кругов ОАЭ, Китая, Турции и Киргизии. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.
Участники саммита обменяются мнениями по актуальным глобальным и региональным проблемам, а также обсудят интеграционные процессы в Евразии, вопросы торговли и безопасности. По его итогам примут четыре документа.
АСЕАН создали в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.
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