Краткий пересказ от РИА ИИ Международная федерация футбола (ФИФА) пригласила южнокорейского блогера Юн Сун Джин (Inocat) на матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Южной Кореи и Мексики.

Приглашение связано с инцидентом во время матча Южной Кореи против Чехии, когда болельщик в футболке сборной Мексики показал расистский жест.

ФИФА планирует использовать присутствие Inocat на матче, чтобы донести послание о толерантности и уважении в Международный день борьбы с языком вражды.

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) пригласила ставшую жертвой расистского выпада южнокорейского блогера Юн Сун Джин на матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Южной Кореи и Мексики, сообщает The Korea Herald со ссылкой на заявление организации.

Инцидент произошел во время матча сборной Южной Кореи против команды Чехии (2:1) в мексиканской Гвадалахаре в рамках первого тура группового этапа. Во время гола южнокорейской сборной девушка, известная ником Inocat, начала снимать себя, а также болельщиков вокруг. На видео попал сидевший за ней на трибуне болельщик в футболке сборной Мексики, который показал в камеру расистский жест, сузив пальцами уголки глаз, и посмеялся. Фанат оказался главой мексиканской правительственной организации, который в результате скандала был уволен.

Матч второго тура между сборными Южной Кореи и Мексики пройдет в ночь на 19 июня по московскому времени, но в Мексике это будет 18 июня. В эту дату отмечается Международный день борьбы с языком вражды, учрежденный Генассамблеей ООН. В ФИФА планирует использовать приглашение Inocat на матч, чтобы донести послание о толерантности и уважении. Отмечается, что девушка приняла предложение ФИФА.