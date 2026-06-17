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ФИФА пригласила подвергшуюся расизму кореянку на матч ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 17.06.2026
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Футбол
 
19:33 17.06.2026
ФИФА пригласила подвергшуюся расизму кореянку на матч ЧМ-2026

ФИФА даст билет на матч ЧМ подвергшейся расизму кореянке

© AP Photo / Eugene Hoshiko17-ые Азиатские игры в Южной Корее. Болельщики Южной Кореи
17-ые Азиатские игры в Южной Корее. Болельщики Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Eugene Hoshiko
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международная федерация футбола (ФИФА) пригласила южнокорейского блогера Юн Сун Джин (Inocat) на матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Южной Кореи и Мексики.
  • Приглашение связано с инцидентом во время матча Южной Кореи против Чехии, когда болельщик в футболке сборной Мексики показал расистский жест.
  • ФИФА планирует использовать присутствие Inocat на матче, чтобы донести послание о толерантности и уважении в Международный день борьбы с языком вражды.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) пригласила ставшую жертвой расистского выпада южнокорейского блогера Юн Сун Джин на матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Южной Кореи и Мексики, сообщает The Korea Herald со ссылкой на заявление организации.
Инцидент произошел во время матча сборной Южной Кореи против команды Чехии (2:1) в мексиканской Гвадалахаре в рамках первого тура группового этапа. Во время гола южнокорейской сборной девушка, известная ником Inocat, начала снимать себя, а также болельщиков вокруг. На видео попал сидевший за ней на трибуне болельщик в футболке сборной Мексики, который показал в камеру расистский жест, сузив пальцами уголки глаз, и посмеялся. Фанат оказался главой мексиканской правительственной организации, который в результате скандала был уволен.
Матч второго тура между сборными Южной Кореи и Мексики пройдет в ночь на 19 июня по московскому времени, но в Мексике это будет 18 июня. В эту дату отмечается Международный день борьбы с языком вражды, учрежденный Генассамблеей ООН. В ФИФА планирует использовать приглашение Inocat на матч, чтобы донести послание о толерантности и уважении. Отмечается, что девушка приняла предложение ФИФА.
Чемпионат мира 2026 года впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Соревнования завершатся 19 июля.
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