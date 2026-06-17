Постовский назвал решение FIDE временно приостановить членство ФШР вредным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Международная шахматная федерация (FIDE) временно приостановила членство Федерации шахмат России (ФШР).
- Борис Постовский назвал решение FIDE необоснованным, вредным и носящим политический характер.
ВАШИНГТОН, 17 июн – РИА Новости. Решение Международной шахматной федерации (FIDE) временно приостановить членство Федерации шахмат России (ФШР) является необоснованным, вредным и носит политический характер, заявил РИА Новости известный советский и американский шахматный тренер Борис Постовский.
"Я считаю данное решение необоснованным и вредным", - сказал агентству Постовский, комментируя данный шаг со стороны FIDE.
Тренер работал, в частности, с седьмым чемпионом мира Василием Смысловым и другими известными шахматистами. Постовский включен в Золотую книгу FIDE и обладает высшей тренерской категорией международной федерации - FIDE Senior Trainer. Под его руководством сборная России с 1994 по 2000 год четыре раза выигрывала Всемирную шахматную олимпиаду.
Постовский признался, что решение FIDE его "очень расстроило".
"Оно носит политический характер", - подчеркнул собеседник агентства.
На минувшей неделе FIDE объявила о временной приостановке членства Федерации шахмат России. В марте Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил, что российская федерация должна в течение 90 дней прекратить любую деятельность на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также в Крыму. В случае невыполнения решения ей грозит трехлетняя дисквалификация. Перед приостановкой членства FIDE потребовала от ФШР предоставить доказательства исполнения постановления суда.