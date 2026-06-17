Фидан передал Путину "большой горячий привет" от Эрдогана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Турции Хакан Фидан передал Владимиру Путину «большой горячий привет» от Реджепа Тайипа Эрдогана на встрече в Казани.
- Перед встречей с Путиным в Казани Хакан Фидан провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве.
КАЗАНЬ, 17 июн – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в среду в Казани передал ему "большой горячий привет" от турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
"Господин президент, спасибо за предоставленную возможность встретиться с вами. Пользуясь случаем, передаю вам большой горячий привет от господина президента (Турции – ред.) Реджепа Тайипа Эрдогана", - заявил Фидан на встрече с российским лидером на полях саммита Россия-АСЕАН в Казани.
Перед поездкой в Казань Фидан побывал в Москве, где провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. В Кремле ранее сообщили, что Анкара просила Москву о проведении встречи турецкого министра с президентом России, просьба была удовлетворена.
Путин 17-18 июня в Казани принимает участие в саммите Россия - АСЕАН.
Деловой форум Россия – АСЕАН проходит 17 июня на полях саммита Россия – АСЕАН в Казани. РИА Новости – информационный партнер форума.