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Фидан передал Путину "большой горячий привет" от Эрдогана - РИА Новости, 17.06.2026
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21:07 17.06.2026 (обновлено: 21:11 17.06.2026)
Фидан передал Путину "большой горячий привет" от Эрдогана

Фидан на встрече с Путиным передал ему "большой горячий привет" от Эрдогана

© Фото представлено пресс-службой МИД ТурцииМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото представлено пресс-службой МИД Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Турции Хакан Фидан передал Владимиру Путину «большой горячий привет» от Реджепа Тайипа Эрдогана на встрече в Казани.
  • Перед встречей с Путиным в Казани Хакан Фидан провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве.
КАЗАНЬ, 17 июн – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в среду в Казани передал ему "большой горячий привет" от турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
"Господин президент, спасибо за предоставленную возможность встретиться с вами. Пользуясь случаем, передаю вам большой горячий привет от господина президента (Турции – ред.) Реджепа Тайипа Эрдогана", - заявил Фидан на встрече с российским лидером на полях саммита Россия-АСЕАН в Казани.
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Вчера, 21:05
Перед поездкой в Казань Фидан побывал в Москве, где провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. В Кремле ранее сообщили, что Анкара просила Москву о проведении встречи турецкого министра с президентом России, просьба была удовлетворена.
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