ФАС поручила усилить контроль за реализацией топлива для аграриев

Ведомство призвало повысить контроль за соблюдением антимонопольного законодательства при реализации топлива в мелкооптовом сегменте, в том числе с нефтебаз и нефтехранилищ, а также с автозаправочных станций. Особое внимание необходимо обратить на продажу горючего сельхозпроизводителям во время сезонных полевых работ.