ФАС поручила усилить контроль за реализацией топлива для аграриев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поручила территориальным органам усилить контроль за реализацией топлива для аграриев.
- Контроль будет направлен на соблюдение антимонопольного законодательства при реализации топлива в мелкооптовом сегменте, включая нефтебазы, нефтехранилища и АЗС.
- УФАС должны обратить особое внимание на продажу топлива сельхозпроизводителям во время сезонных полевых работ и при выявлении нарушений оперативно реагировать.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба России поручила территориальным органам усилить контроль за реализацией топлива для аграриев.
Ведомство призвало повысить контроль за соблюдением антимонопольного законодательства при реализации топлива в мелкооптовом сегменте, в том числе с нефтебаз и нефтехранилищ, а также с автозаправочных станций. Особое внимание необходимо обратить на продажу горючего сельхозпроизводителям во время сезонных полевых работ.
При выявлении признаков нарушений ФАС призвала оперативно принимать меры.
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"Также в рамках поручения антимонопольным органам вместе с властями регионов необходимо сформировать перечень сельскохозяйственных предприятий с определением объема их потребления топлива", — добавили в службе.
В понедельник Минсельхоз и Минэнерго сообщили, что поставки топлива для нужд российских аграриев идут штатно, объемы производства и отгрузки полностью удовлетворяют текущие потребности.