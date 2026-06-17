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ФАС поручила усилить контроль за реализацией топлива для аграриев - РИА Новости, 17.06.2026
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19:37 17.06.2026 (обновлено: 20:12 17.06.2026)
ФАС поручила усилить контроль за реализацией топлива для аграриев

ФАС России поручила усилить контроль за реализацией топлива для аграриев

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТабличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России
Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поручила территориальным органам усилить контроль за реализацией топлива для аграриев.
  • Контроль будет направлен на соблюдение антимонопольного законодательства при реализации топлива в мелкооптовом сегменте, включая нефтебазы, нефтехранилища и АЗС.
  • УФАС должны обратить особое внимание на продажу топлива сельхозпроизводителям во время сезонных полевых работ и при выявлении нарушений оперативно реагировать.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба России поручила территориальным органам усилить контроль за реализацией топлива для аграриев.
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"ФАС поручила территориальным органам усилить контроль за реализацией топлива для аграриев. Поручение направлено в 11 УФАС России", — говорится в сообщении.
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Ведомство призвало повысить контроль за соблюдением антимонопольного законодательства при реализации топлива в мелкооптовом сегменте, в том числе с нефтебаз и нефтехранилищ, а также с автозаправочных станций. Особое внимание необходимо обратить на продажу горючего сельхозпроизводителям во время сезонных полевых работ.
При выявлении признаков нарушений ФАС призвала оперативно принимать меры.
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"Также в рамках поручения антимонопольным органам вместе с властями регионов необходимо сформировать перечень сельскохозяйственных предприятий с определением объема их потребления топлива", — добавили в службе.
В понедельник Минсельхоз и Минэнерго сообщили, что поставки топлива для нужд российских аграриев идут штатно, объемы производства и отгрузки полностью удовлетворяют текущие потребности.
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ЭкономикаРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)УФАСМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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