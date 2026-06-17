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"Так с Россией говорить нельзя". В ЕС признали свою ошибку - РИА Новости, 17.06.2026
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08:00 17.06.2026 (обновлено: 08:01 17.06.2026)
"Так с Россией говорить нельзя". В ЕС признали свою ошибку

Топорнин: скандалы вокруг Каллас демонстрируют кризис Евросоюза

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн РИА Новости, Михаил Катков. Глава европейской дипломатии не справляется с обязанностями, и ее ведомство хотят реформировать, сообщают западные СМИ. Против Каллас выступают глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представители Франции, Германии и еще нескольких государств. О том, что происходит в Брюсселе, — в материале РИА Новости.

С них хватит

Страны ЕС обсуждают радикальную реорганизацию Европейской дипломатической службы (EEAS), существующей уже 15 лет. С их точки зрения, это необходимо для улучшения реакции блока на геополитические кризисы, сообщает Financial Times. По словам пяти высокопоставленных чиновников, европейские лидеры рассматривают вариант лишения полномочий главного дипломата ЕС Каи Каллас, а также расформирования EEAS, бюджет которого — один миллиард евро в год. Функции ведомства могут передать Еврокомиссии и государствам-членам.
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Европейского союза перед штаб-квартирой организации в Брюсселе
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой организации в Брюсселе
"Очевидно, что EEAS не работает так, как должна в современном мире… Проблема структурная, поэтому структуру нужно перестроить", — передает газета слова одного из чиновников.
Многие ставят под сомнение способность EEAS координировать эффективные меры реагирования на важные события, связанные в том числе с боевыми действиями на Ближнем Востоке и Украине, политикой Дональда Трампа и тому подобным, уточняет Financial Times. Стоит добавить, что Каллас зачастую сама подрывает авторитет ведомства. Например, в конце мая заявила, что США эвакуируют дипломатов из Киева, хотя ничего подобного не происходило. Еврокомиссия была вынуждена назвать слова главы европейской дипломатии "недоразумением".
Сейчас EEAS одновременно подчиняется Еврокомиссии и государствам — членам ЕС. Таким образом, ведомство пользуется некоторой автономией. В Париже считают, что в сложившейся ситуации европейской дипломатии это ни к чему — можно оставить зависимость от чего-то одного. Кроме того, там предлагают ослабить контроль EEAS над сетью из более чем 140 европейских делегаций по всему миру.
На эти мысли европейцев среди прочего натолкнули заявления Каллас о Китае. В ЕС считают, что глава дипломатии выражает собственное мнение, а не консолидированную позицию. Например, в мае она сообщила, что Евросоюз якобы "диагностировал болезнь" в отношениях с Пекином, но пока не определился с "лечением". По ее словам, европейцы выбирают между "морфином", то есть продолжением поддержки промышленности через субсидии, и "химиотерапией" — ограничением китайских инвестиций.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Европейского союза и государственные флаги КНР
Флаги Европейского союза и государственные флаги КНР на саммите ЕС-КНР в Брюсселе. 9 апеля 2019 - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги Европейского союза и государственные флаги КНР

В тылу врага

Примечательно, что внутри Еврокомиссии тоже есть противники Каллас. Урсула фон дер Ляйен давно борется с ней за право руководить внешней политикой. Например, регулярно отвечает на вопросы журналистов, касающиеся боевых действий на Украине, а также хотела продублировать на уровне ЕК службу по обмену разведданными, которая уже есть в составе EEAS.
Судя по сообщениям западных СМИ, Каллас пытается сопротивляться давлению главы ЕК, но безуспешно. В январе, по данным Politico, она жаловалась коллегам на диктаторские замашки фон дер Ляйен, а за пару месяцев до этого, по информации Welt, не смогла усилить свое ведомство Мартином Зельмайром — бывшим главой канцелярии экс-председателя ЕК Жан-Клода Юнкера.
Между тем Каллас ждет еще один серьезный вызов: ЕС ищет человека, способного достойно представить интересы союза на переговорах с Москвой. Кандидатура главы европейской дипломатии даже не рассматривается — еще во время руководства правительством Эстонии она прослыла человеком, который, как писали западные СМИ, "на завтрак ест русских, а затем наживается на торговле с Россией". Euronews отмечает: внутри ЕС многие считают, что Каллас ведет себя так, словно все еще возглавляет эстонское правительство.
© AP Photo / Virginia MayoУрсула фон дер Ляйен и Кая Каллас
Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас
Однако Каллас способна помешать выдвижению других кандидатов. В частности, она выступила против того, чтобы эту роль исполнил экс-премьер Германии Герхард Шредер. По ее словам, он был "высокопоставленным лоббистом российских государственных компаний". При этом, по ее мнению, представитель ЕС должен добиваться от Москвы вывода войск из Молдавии, Абхазии и Южной Осетии.

Против всех

Политолог Николай Топорнин считает, что у европейцев много причин для недовольства дипломатической службой, но в нынешних условиях реформировать ее практически невозможно.
"Скандалы, связанные с Еврокомиссией, наглядно демонстрируют кризис Евросоюза. С одной стороны, Каллас конфликтует с фон дер Ляйен, которой нужно больше власти, с другой — ей явно не хватает дипломатического опыта и поддержки внутри ЕС. Если председатель Еврокомиссии может опереться на многих европейских лидеров, то глава дипломатии вот-вот потеряет даже родную Эстонию: судя по опросам, ее "Партия реформ" проиграет парламентские выборы, намеченные на март 2027-го. При этом, чтобы заменить Каллас, потребуется не только заручиться поддержкой всех стран ЕС, но и найти ей замену. Конечно, она профнепригодна: разругалась с Трампом, портит отношения с Китаем, не может представлять интересы ЕС на переговорах с Россией. Но желающих занять ее место пока не видно", — говорит Топорнин.
© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкГосударственный флаг России и флаг ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Государственный флаг России и флаг ЕС
Профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина согласна, что Каллас не подходит на роль главного европейского дипломата.
"Она хороша в качестве символа противостояния с Россией, однако не способна решить экзистенциальные проблемы ЕС, связанные с европейской идентичностью, отношениями Европы с НАТО и тому подобным. Европейцы должны взять в руки свою судьбу, но у Каллас просто нет нужного горизонта мышления, чтобы указать им путь. Она мыслит масштабами Эстонии", — отмечает эксперт.
Реформировать, по ее словам, можно что угодно, включая европейскую дипломатическую службу. Но для этого нужна политическая воля. Обичкина считает закономерным, что о проблемах в Еврокомиссии заговорили именно французы. Париж как раз умеет мыслить масштабно — например, при Шарле де Голле Франция смогла перезагрузить отношения с Советским Союзом, напоминает эксперт.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Будет хуже. Лидеры Евросоюза обратились к России
30 апреля, 08:00
 
РоссияГерманияУкраинаКайя КалласУрсула фон дер ЛяйенДональд ТрампЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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