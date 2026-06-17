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Почти две тысячи выпускников получили 100 баллов за ЕГЭ по русскому языку - РИА Новости, 17.06.2026
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12:03 17.06.2026 (обновлено: 14:44 17.06.2026)
Почти две тысячи выпускников получили 100 баллов за ЕГЭ по русскому языку

Дощинский: почти 2 тыс выпускников получили за ЕГЭ по русскому языку 100 баллов

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкСдача ЕГЭ
Сдача ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Почти 2 тысячи выпускников получили за ЕГЭ-2026 по русскому языку 100 баллов.
  • Основной период стартовал 1 июня, 4 июня прошел экзамен по русскому языку.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Почти 2 тысячи выпускников получили за ЕГЭ-2026 по русскому языку 100 баллов, заявил руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку Роман Дощинский.
«
"В этом году практически 2 тысячи выпускников получили (за ЕГЭ по русскому языку - ред.), по предварительным подсчетам, 100 баллов", - сказал Дощинский на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Основной период ЕГЭ-2026 стартовал 1 июня с экзаменов по истории, литературе и химии, 4 июня прошел экзамен по русскому языку. Первые результаты ЕГЭ начали приходить участникам 13 июня.
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