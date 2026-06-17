Касинтура стал лучшим игроком сезона в "Ахмате"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ангольского полузащитника Эгаша Касинтуру признали лучшим игроком мая и сезона-2025/26 в составе грозненского "Ахмата".
- Касинтура стал лучшим игроком месяца и сезона по итогам голосования болельщиков.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Ангольский полузащитник Эгаш Касинтура признан лучшим игроком мая и сезона-2025/26 в составе грозненского "Ахмата", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Касинтура стал лучшим игроком месяца и сезона по итогам голосования болельщиков. В мае полузащитник принял участие в трех матчах в Российской премьер-лиге (РПЛ) и забил один гол. Всего за сезон анголец провел 34 матча во всех турнирах и забил девять мячей.