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Касинтура стал лучшим игроком сезона в "Ахмате" - РИА Новости Спорт, 17.06.2026
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Футбол
 
13:50 17.06.2026 (обновлено: 13:58 17.06.2026)
Касинтура стал лучшим игроком сезона в "Ахмате"

Эгаш Касинтура стал лучшим игроком мая и сезона в составе "Ахмата"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЭгаш Касинтура
Эгаш Касинтура - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Эгаш Касинтура. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ангольского полузащитника Эгаша Касинтуру признали лучшим игроком мая и сезона-2025/26 в составе грозненского "Ахмата".
  • Касинтура стал лучшим игроком месяца и сезона по итогам голосования болельщиков.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Ангольский полузащитник Эгаш Касинтура признан лучшим игроком мая и сезона-2025/26 в составе грозненского "Ахмата", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Касинтура стал лучшим игроком месяца и сезона по итогам голосования болельщиков. В мае полузащитник принял участие в трех матчах в Российской премьер-лиге (РПЛ) и забил один гол. Всего за сезон анголец провел 34 матча во всех турнирах и забил девять мячей.
Касинтуре 28 лет. Он перешел в "Ахмат" из махачкалинского "Динамо" летом 2025 года. Также футболист выступал за "Уфу". По итогам сезона грозненцы набрали 37 очков и заняли девятое место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
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