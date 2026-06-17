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Дмитриев рассказал, когда стоит ждать визит делегации США в Россию - РИА Новости, 17.06.2026
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21:39 17.06.2026
Дмитриев рассказал, когда стоит ждать визит делегации США в Россию

Дмитриев заявил, что визит делегации США в Россию стоит ждать в ближайшее время

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Визит делегации США в Россию стоит ждать в ближайшее время, заявил Кирилл Дмитриев.
  • Он отметил, что европейцы и британцы негативно реагируют на продолжение российско-американского диалога.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Визит делегации США в Россию стоит ждать в "довольно ближайшее время", сообщил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Президент России Владимир Путин 14 июня провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков. Лидеры обсудили двусторонние отношения, скорый визит спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера в Россию и конфликт на Украине.
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"Я не называл бы конкретные даты, но диалог точно продолжается. Вы знаете, был очень хороший разговор президента Путина, президента Трампа... Поэтому точно ждем, ждем в довольно ближайшее время. Ну, о датах, соответственно, объявит администрация президента", - ответил он автору ИС "Вести" Павлу Зарубину на вопрос, когда стоит ждать делегацию из США.
Дмитриев отметил, что все европейцы и британцы "в бешенстве" от того, что российско-американский диалог продолжается.
"Знаете, европейцы, британцы принимают титанические усилия, чтобы разорвать прямой диалог России-США. Они привыкли влиять на Байдена, привыкли быть крайне негативными. Поэтому то, что сохраняется прямой диалог Россия-США, это крайне важно. И условно Европа, Британия, Украина пытаются это всячески сорвать", - добавил Дмитриев.
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