Дмитриев рассказал, когда стоит ждать визит делегации США в Россию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Визит делегации США в Россию стоит ждать в ближайшее время, заявил Кирилл Дмитриев.
- Он отметил, что европейцы и британцы негативно реагируют на продолжение российско-американского диалога.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Визит делегации США в Россию стоит ждать в "довольно ближайшее время", сообщил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Президент России Владимир Путин 14 июня провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков. Лидеры обсудили двусторонние отношения, скорый визит спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера в Россию и конфликт на Украине.
"Я не называл бы конкретные даты, но диалог точно продолжается. Вы знаете, был очень хороший разговор президента Путина, президента Трампа... Поэтому точно ждем, ждем в довольно ближайшее время. Ну, о датах, соответственно, объявит администрация президента", - ответил он автору ИС "Вести" Павлу Зарубину на вопрос, когда стоит ждать делегацию из США.
Дмитриев отметил, что все европейцы и британцы "в бешенстве" от того, что российско-американский диалог продолжается.
"Знаете, европейцы, британцы принимают титанические усилия, чтобы разорвать прямой диалог России-США. Они привыкли влиять на Байдена, привыкли быть крайне негативными. Поэтому то, что сохраняется прямой диалог Россия-США, это крайне важно. И условно Европа, Британия, Украина пытаются это всячески сорвать", - добавил Дмитриев.