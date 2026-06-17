Дмитриев рассказал, когда стоит ждать визит делегации США в Россию

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Визит делегации США в Россию стоит ждать в "довольно ближайшее время", сообщил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.