Дешам признал недостатки схемы с четырьмя суперзвездами в нападении

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что ему пришлось менять позиции нападающих, чтобы переломить ход матча против команды Сенегала.
- Сборная Франции обыграла команду Сенегала со счетом 3:1 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира.
- Следующий матч сборная Франции проведет 22 июня против команды Ирака.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что ему пришлось менять позиции нападающих, чтобы переломить ход матча первого тура группового этапа чемпионата мира против команды Сенегала.
Во вторник сборная Франции в Нью-Йорке обыграла команду Сенегала со счетом 3:1. Килиан Мбаппе отметился дублем, еще один гол забил Брадли Барколя. В стартовом составе французской команды вышли четыре форварда - Мбаппе, Усман Дембеле, Майкл Олисе и Дезире Дуэ.
"Это облегчение. Были небольшие опасения, долго сохранялась напряженность. Соперник был хорош. Но затем мы смогли развернуться чуть больше, изменив позиции Усмана (Дембеле) и Майкла (Олисе). Брадли Барколя тоже сыграл хорошо. Победа в первом матче не является решающей в группе из четырех команд. У нас много игроков, претендующих на место в стартовом составе. Нам понадобятся все", - приводит слова Дешама RMC Sport.
В следующем матче сборная Франции 22 июня сыграет против команды Ирака, сенегальцы в тот же день встретятся с норвежцами.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.