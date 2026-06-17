Молодым педагогам в Дагестане выплатят по 150 тыс рублей с начала 2027 года

МАХАЧКАЛА, 16 июн - РИА Новости. Выпускники колледжей и вузов, которые устроятся на работу в школы Дагестана, получат по 150 тысяч рублей, мера поддержки молодых учителей будет действовать с начала 2027 года, сообщил врио главы республики Федор Щукин в своем Telegram-канале.

"По 150 тысяч рублей получат выпускники колледжей и вузов, которые придут работать в школы республики! Новая мера социальной поддержки будет действовать с января следующего года", – написал Щукин.

По его словам, первые 50 тысяч рублей педагог получит уже при поступлении на работу, еще 100 тысяч рублей будут выплачены после успешного завершения второго года работы.

"Для нашей системы образования важны энергичные, грамотные, талантливые выпускники. Именно поэтому приняли решение, которое, уверен, станет серьезным подспорьем для тех, кто только начинает свой путь педагога", – отметил Щукин.