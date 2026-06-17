Число целевых мест в Амурской медакадемии увеличилось вдвое за три года

Краткий пересказ от РИА ИИ Количество целевых мест в Амурской государственной медицинской академии в Благовещенске выросло вдвое за последние три года.

Минздрав области планирует заключить 140 договоров на целевое обучение студентов-медиков и 48 ординаторов в этом году.

В регионе действует система наставничества для молодых медиков, а также обсуждаются вопросы капитального ремонта исторического здания академии и строительства новой кардиохирургической клиники.

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 июн – РИА Новости. Количество целевых мест в Амурской государственной медицинской академии (АГМА) в Благовещенске выросло вдвое за последние три года, что помогает решать проблему дефицита врачей в регионе, сообщает правительство Амурской области.

Вопросы целевого обучения будущих врачей обсудили в ходе встречи губернатор Василий Орлов и исполняющая обязанности ректора АГМА Ирина Жуковец.

"За последние три года количество целевых мест в Амурской медицинской академии увеличилось вдвое. Выпускники, обучавшиеся по целевому набору, гарантированно возвращаются в родные города и села, что способствует решению проблемы дефицита врачей", – приводятся в сообщении слова Орлова.

В этом году минздрав области планирует заключить 140 договоров на целевое обучение студентов-медиков и 48 ординаторов. В 2025 году квота целевого приема уже была увеличена - до 138 студентов, что в два раза больше показателя 2024 года.

Для профориентации школьников открыт профильный класс по химии и биологии в Свободном, где совместно с местной больницей проводят регулярные встречи с будущими абитуриентами. Академия также провела более 500 профориентационных площадок с мастер-классами, родительскими собраниями и днями открытых дверей, уточнили в пресс-службе.

Кроме того, в регионе действует система наставничества для молодых медиков: сейчас в медорганизациях работают более 100 врачей-наставников и 80 специалистов среднего звена.

Отдельно стороны обсудили капитальный ремонт исторического здания академии на улице Горького и строительство новой кардиохирургической клиники на базе областной больницы.