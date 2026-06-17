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Число целевых мест в Амурской медакадемии увеличилось вдвое за три года - РИА Новости, 17.06.2026
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Амурская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Амурская область
 
05:42 17.06.2026 (обновлено: 10:18 17.06.2026)
Число целевых мест в Амурской медакадемии увеличилось вдвое за три года

Количество целевых мест в Амурской медакадемии выросло вдвое

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиСтуденты-медики
Студенты-медики - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
Студенты-медики. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Количество целевых мест в Амурской государственной медицинской академии в Благовещенске выросло вдвое за последние три года.
  • Минздрав области планирует заключить 140 договоров на целевое обучение студентов-медиков и 48 ординаторов в этом году.
  • В регионе действует система наставничества для молодых медиков, а также обсуждаются вопросы капитального ремонта исторического здания академии и строительства новой кардиохирургической клиники.
БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 июн – РИА Новости. Количество целевых мест в Амурской государственной медицинской академии (АГМА) в Благовещенске выросло вдвое за последние три года, что помогает решать проблему дефицита врачей в регионе, сообщает правительство Амурской области.
Вопросы целевого обучения будущих врачей обсудили в ходе встречи губернатор Василий Орлов и исполняющая обязанности ректора АГМА Ирина Жуковец.
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"За последние три года количество целевых мест в Амурской медицинской академии увеличилось вдвое. Выпускники, обучавшиеся по целевому набору, гарантированно возвращаются в родные города и села, что способствует решению проблемы дефицита врачей", – приводятся в сообщении слова Орлова.
В этом году минздрав области планирует заключить 140 договоров на целевое обучение студентов-медиков и 48 ординаторов. В 2025 году квота целевого приема уже была увеличена - до 138 студентов, что в два раза больше показателя 2024 года.
Для профориентации школьников открыт профильный класс по химии и биологии в Свободном, где совместно с местной больницей проводят регулярные встречи с будущими абитуриентами. Академия также провела более 500 профориентационных площадок с мастер-классами, родительскими собраниями и днями открытых дверей, уточнили в пресс-службе.
Кроме того, в регионе действует система наставничества для молодых медиков: сейчас в медорганизациях работают более 100 врачей-наставников и 80 специалистов среднего звена.
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Отдельно стороны обсудили капитальный ремонт исторического здания академии на улице Горького и строительство новой кардиохирургической клиники на базе областной больницы.
Работы по восстановлению здания после пожара 2021 года планируют завершить до конца 2027 года - там разместится аккредитационно-симуляционный центр для подготовки врачей, уточнили в правительстве.
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