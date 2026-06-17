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Бестемьянова посоветовала Валиевой думать о спорте, а не звании ЗМС - РИА Новости Спорт, 17.06.2026
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Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
14:39 17.06.2026
Бестемьянова посоветовала Валиевой думать о спорте, а не звании ЗМС

Бестемьянова: Валиевой надо думать о возвращении в спорт, а не о звании ЗМС

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкНаталья Бестемьянова и Игорь Бобрин
Наталья Бестемьянова и Игорь Бобрин - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фигуристка Камила Валиева возобновила спортивную карьеру после окончания срока дисквалификации и была включена в резервный состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2026/27 со званием заслуженного мастера спорта РФ.
  • Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова считает, что Валиевой не стоит беспокоиться о званиях, а нужно сосредоточиться на возвращении в спорт.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июн – РИА Новости, Анна Разуваева. Фигуристке Камиле Валиевой нужно прежде всего решать задачи по возвращению в спорт, а не беспокоиться о званиях, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.
Валиева после окончания срока дисквалификации возобновила спортивную карьеру. Она была включена в резервный состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2026/27 со званием заслуженного мастера спорта РФ, что вызвало дискуссии.
"Я думаю, что Камиле Валиевой есть о чем задуматься. У нее много задач, и ей не нужно думать про то, дали или не дали (звание ЗМС). Это не должно ее сейчас волновать", – сказала Бестемьянова.
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Фигурное катаниеКамила ВалиеваНаталья Бестемьянова
 
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