Бестемьянова посоветовала Валиевой думать о спорте, а не звании ЗМС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Фигуристка Камила Валиева возобновила спортивную карьеру после окончания срока дисквалификации и была включена в резервный состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2026/27 со званием заслуженного мастера спорта РФ.
- Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова считает, что Валиевой не стоит беспокоиться о званиях, а нужно сосредоточиться на возвращении в спорт.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июн – РИА Новости, Анна Разуваева. Фигуристке Камиле Валиевой нужно прежде всего решать задачи по возвращению в спорт, а не беспокоиться о званиях, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.
"Я думаю, что Камиле Валиевой есть о чем задуматься. У нее много задач, и ей не нужно думать про то, дали или не дали (звание ЗМС). Это не должно ее сейчас волновать", – сказала Бестемьянова.