Бестемьянова посоветовала Валиевой думать о спорте, а не звании ЗМС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июн – РИА Новости, Анна Разуваева. Фигуристке Камиле Валиевой нужно прежде всего решать задачи по возвращению в спорт, а не беспокоиться о званиях, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.