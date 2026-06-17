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В МИД рассказали о работе по расширению списка безвизовых стран в Африке - РИА Новости, 17.06.2026
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06:27 17.06.2026
В МИД рассказали о работе по расширению списка безвизовых стран в Африке

Климов: работа по расширению безвизовых стран в Африке продолжается

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Работа по расширению списка безвизовых стран на Африканском континенте ведется на постоянной основе.
  • Переговоры об отмене визовых требований ведутся с целым рядом африканских государств, но конкретные сроки и готовые договоренности пока не определены.
  • На сегодняшний день россияне могут без виз въезжать в 11 стран Африки.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Работа по расширению безвизовых стран в Африке ведется на постоянной основе, однако о конкретных сроках или готовых договоренностях говорить пока рано, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.
"Работа по расширению списка безвизовых стран на Африканском континенте осуществляется на постоянной основе. Диалог о заключении двусторонних межправсоглашений об отмене визовых требований при взаимных поездках граждан в настоящее время ведется с целым рядом африканских государств. Вместе с тем говорить о конкретных сроках или готовых договоренностях пока рано, поскольку переговорный процесс еще продолжается", - сказал Климов.
На сегодняшний день россияне могут без виз въезжать в 11 стран Африки - Марокко, Тунис, Намибию, ЮАР, Ботсвану, Анголу, Маврикий, Сейшелы, Кабо-Верде и Сан-Томе и Принсипи, а также Эсватини.
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