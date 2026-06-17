В МИД рассказали о работе по расширению списка безвизовых стран в Африке

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Работа по расширению безвизовых стран в Африке ведется на постоянной основе, однако о конкретных сроках или готовых договоренностях говорить пока рано, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

"Работа по расширению списка безвизовых стран на Африканском континенте осуществляется на постоянной основе. Диалог о заключении двусторонних межправсоглашений об отмене визовых требований при взаимных поездках граждан в настоящее время ведется с целым рядом африканских государств. Вместе с тем говорить о конкретных сроках или готовых договоренностях пока рано, поскольку переговорный процесс еще продолжается", - сказал Климов.