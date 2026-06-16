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В США рассказали, какой сюрприз Зеленский устроил Макрону на саммите G7 - РИА Новости, 16.06.2026
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21:19 16.06.2026 (обновлено: 23:45 16.06.2026)
В США рассказали, какой сюрприз Зеленский устроил Макрону на саммите G7

NYP: Зеленский отказал Макрону в просьбе остаться на саммите G7 во Франции

© REUTERS / Christian HartmannВладимир Зеленский и Эммануэль Макрон во время саммита G7 в курортном городе Эвиан-ле-Бен, Франция
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон во время саммита G7 в курортном городе Эвиан-ле-Бен, Франция - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© REUTERS / Christian Hartmann
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон во время саммита G7 в курортном городе Эвиан-ле-Бен, Франция
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский отказал президенту Франции Эммануэлю Макрону в просьбе остаться на саммите "Большой семерки", который проходит городе Эвиан-ле-Бен, пишет The New York Post.
  • Как отметило издание, глава киевского режима также пожаловался французскому лидеру, что ему не удалось согласовать двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский отказал президенту Франции Эммануэлю Макрону в просьбе остаться на саммите "Большой семерки", который проходит городе Эвиан-ле-Бен, пишет The New York Post.
"Макрон призывал Зеленского остаться на саммите подольше, но тот сказал, что его ждут в Брюсселе, предположительно, по поводу заявки Украины на вступление в ЕС", — говорится в публикации.
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Как отметило издание, глава киевского режима также пожаловался французскому лидеру, что ему не удалось согласовать двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом.
Саммит G7 проходит 15-17 июня во французском курортном городе Эвиан-ле-Бен, недалеко от границы со Швейцарией. Помимо членов объединения, участие во встрече примут лидеры Индии, Бразилии, Южной Кореи и Кении.
Позавчера состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, американский лидер выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе разрешения конфликта на Украине, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите G7.
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