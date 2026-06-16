В США рассказали, какой сюрприз Зеленский устроил Макрону на саммите G7

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский отказал президенту Франции Эммануэлю Макрону в просьбе остаться на саммите "Большой семерки", который проходит городе Эвиан-ле-Бен, пишет The New York Post.
- Как отметило издание, глава киевского режима также пожаловался французскому лидеру, что ему не удалось согласовать двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский отказал президенту Франции Эммануэлю Макрону в просьбе остаться на саммите "Большой семерки", который проходит городе Эвиан-ле-Бен, пишет The New York Post.
"Макрон призывал Зеленского остаться на саммите подольше, но тот сказал, что его ждут в Брюсселе, предположительно, по поводу заявки Украины на вступление в ЕС", — говорится в публикации.
Как отметило издание, глава киевского режима также пожаловался французскому лидеру, что ему не удалось согласовать двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом.
Саммит G7 проходит 15-17 июня во французском курортном городе Эвиан-ле-Бен, недалеко от границы со Швейцарией. Помимо членов объединения, участие во встрече примут лидеры Индии, Бразилии, Южной Кореи и Кении.
Позавчера состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, американский лидер выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе разрешения конфликта на Украине, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите G7.