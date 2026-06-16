Атаев проведет поединок за звание обязательного претендента WBA в июле

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Российский боксер Шарабутдин Атаев 11 июля на турнире IBA.PRO 19 в Москве проведет поединок против венесуэльца Хосе Ускатеги за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе, сообщается на сайте Федерации бокса России.