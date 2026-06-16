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Атаев проведет поединок за звание обязательного претендента WBA в июле - РИА Новости Спорт, 16.06.2026
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Единоборства
 
14:32 16.06.2026 (обновлено: 14:35 16.06.2026)
Атаев проведет поединок за звание обязательного претендента WBA в июле

Атаев 11 июля проведет бой с Ускатеги за звание обязательного претендента WBA

© Федерация бокса РоссииШарабутдин Атаев
Шарабутдин Атаев - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Федерация бокса России
Шарабутдин Атаев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 11 июля российский боксер Шарабутдин Атаев проведет поединок против венесуэльца Хосе Ускатеги за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе.
  • Главным событием турнира станет бой регулярного чемпиона WBA в тяжелом весе россиянина Мурата Гассиева с олимпийским чемпионом 2016 года французом Тони Йока.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Российский боксер Шарабутдин Атаев 11 июля на турнире IBA.PRO 19 в Москве проведет поединок против венесуэльца Хосе Ускатеги за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе, сообщается на сайте Федерации бокса России.
Ранее сообщалось, что главным событием турнира станет бой регулярного чемпиона WBA в тяжелом весе россиянина Мурата Гассиева, соперником которого станет олимпийский чемпион 2016 года француз Тони Йока. Титулом WBA в полутяжелом весе владеет россиянин Дмитрий Бивол.
Атаеву 27 лет, он - двукратный чемпион мира и чемпион Европы 2024 года. Свой предыдущий бой россиянин провел в конце мая в Екатеринбурге, единогласным решением судей победив представителя Китая Сайпайера Рузи. Всего на профессиональном ринге на счету Атаева девять побед (пять - нокаутом) в девяти боях. 35-летний Ускатеги за карьеру одержал 34 победы (29 - нокаутом) при пяти поражениях.
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