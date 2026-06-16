Врачи в Башкирии извлекли иглу из стопы ребенка

"При проведении рентгенологического исследования врачи обнаружили инородное металлическое тело — иглу длиной около 2 сантиметров! Она располагалась вертикально в глубине мягких тканей стопы и межмышечно упиралась в пяточную кость. При дальнейшем движении ребенка инородное тело могло сместиться в сторону сустава и привести к более серьезным последствиям. Было принято решение экстренно провести операцию", - сообщил Рахматуллин.

"Под общим наркозом с использованием электронно‑оптического преобразователя, что позволило точно определить расположение иглы и безопасно ее извлечь. Операция прошла успешно. Уже на следующий день маленький пациент чувствовал себя хорошо и был выписан домой под амбулаторное наблюдение", - добавил министр.