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Врачи в Башкирии извлекли иглу из стопы ребенка - РИА Новости, 16.06.2026
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14:08 16.06.2026
Врачи в Башкирии извлекли иглу из стопы ребенка

Врачи в Башкирии извлекли иглу из стопы полуторагодовалого ребенка

© Айрат Рахматуллин/TelegramВрачи из башкирского Ишимбая извлекли 2-сантиметровую иглу из стопы полуторагодовалого ребенка
Врачи из башкирского Ишимбая извлекли 2-сантиметровую иглу из стопы полуторагодовалого ребенка - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Айрат Рахматуллин/Telegram
Врачи из башкирского Ишимбая извлекли 2-сантиметровую иглу из стопы полуторагодовалого ребенка
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врачи из башкирского Ишимбая извлекли иглу длиной около 2 сантиметров из стопы полуторагодовалого ребенка.
  • Игла располагалась вертикально в глубине мягких тканей стопы и межмышечно упиралась в пяточную кость.
  • Операция по удалению инородного тела прошла успешно, и на следующий день ребенок чувствовал себя хорошо и был выписан домой под амбулаторное наблюдение.
УФА, 16 июн - РИА Новости. Врачи из башкирского Ишимбая извлекли 2-сантиметровую иглу из стопы полуторагодовалого ребенка, сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин.
В своем Telegram-канале он рассказал, что родители заметили, что малыш внезапно перестал наступать на ногу. При этом ребенок в силу возраста не мог объяснить, что именно его беспокоит. Было заметно покраснение и отек в области стопы. Родители предположили, что причиной может быть обычная заноза. Однако после того, как ребенок полностью отказался ходить, они обратились за медицинской помощью.
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"При проведении рентгенологического исследования врачи обнаружили инородное металлическое тело — иглу длиной около 2 сантиметров! Она располагалась вертикально в глубине мягких тканей стопы и межмышечно упиралась в пяточную кость. При дальнейшем движении ребенка инородное тело могло сместиться в сторону сустава и привести к более серьезным последствиям. Было принято решение экстренно провести операцию", - сообщил Рахматуллин.
Удаление инородного тела выполнил врач‑нейрохирург Ишимбайской центральной районной больницы Абдухамид Абдураззокович.
"Под общим наркозом с использованием электронно‑оптического преобразователя, что позволило точно определить расположение иглы и безопасно ее извлечь. Операция прошла успешно. Уже на следующий день маленький пациент чувствовал себя хорошо и был выписан домой под амбулаторное наблюдение", - добавил министр.
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