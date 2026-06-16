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Возинья: как прославился на ЧМ-2026, история и рекорд вратаря Кабо-Верде
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Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
16:05 16.06.2026
Восхитил Акинфеева и превзошел Овечкина: герой ЧМ прославился за один вечер

Вратарь Возинья назвал ничью с Испанией на ЧМ-2026 счастливым моментом

© REUTERS / BRETT DAVISГолкипер сборной Кабо-Верде Возинья
Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© REUTERS / BRETT DAVIS
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Сергей Смышляев
Сергей Смышляев
Обозреватель РИА Новости Спорт
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Этот 40-летний вратарь из маленького Кабо-Верде еле добрался до чемпионата мира, никогда не привлекал внимание больших клубов, а сейчас по популярности в социальных сетях обошел Александра Овечкина. РИА Новости рассказывает, как "бабушкин внучок" стал одним из главных героев ЧМ-2026.

Не хотел играть, но его заставили

Возинья не хотел на чемпионат мира. Не чувствовал сил и уверенности, нужных для первого номера сборной на первом в истории мундиале. Уговаривали всей командой.
Сборную Испании многие записывали в главные фавориты ЧМ-2026 и ждали от стартовой встречи показательной порки кабовердианцев. Тем более днем ранее немцы разгромили других новичков-островитян из Кюрасао со счетом 7:1. Но уже первые полчаса игры показали, что ребята с Зеленого мыса могут устроить сюрприз. К концу первого тайма испанцы все же начали создавать опасные моменты, и тут на первый план вышел Возинья.
Семь сейвов, три из них просто фантастические. Казалось, что Ферран Торрес и Микель Оярсабаль просто не верили, когда Возинья тащил мячи после их ударов. В итоге — ничья. Возинья, конечно же, лучший игрок матча.
© REUTERS / Siphiwe SibekoСейв голкипера сборной Кабо-Верде Возиньи в матче чемпионата мира-2026 против команды Испании
Сейв голкипера сборной Кабо-Верде Возиньи в матче чемпионата мира-2026 против команды Испании - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© REUTERS / Siphiwe Sibeko
Сейв голкипера сборной Кабо-Верде Возиньи в матче чемпионата мира-2026 против команды Испании
После финального свистка смельчак плакал. "Голкипер-ветеран стал главным героем исторического вечера для Кабо-Верде", — писали испанские издания. Но кто все же такой этот Возинья?
Жозимар (так звучит его настоящее имя) родился в 1986 году в Минделу, втором по величине городе страны с населением чуть больше 70 тысяч человек. Как в подмосковном Егорьевске. Отец хотел назвать сына Вальдано — в честь легенды аргентинского футбола и мадридского "Реала". Но власти запретили.
Воспитывали мальчика дедушка с бабушкой, папа служил в армии, а мама работала круглые сутки, чтобы прокормить семью. Жозимар обожал футбол, но ненавидел поражения. А еще очень не любил получать по ногам, что зачастую вызывало у него слезы и желание пожаловаться родным. Старшие ребята не упускали случая подразнить его, отсюда и пошло прозвище "Возинья", означающее "бабушка".
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"Сводило меня с ума!"

В сборной Кабо-Верде Возинья дебютировал в 2012 году в квалификации Кубка африканских наций против камерунцев. Отстоял на ноль 90 минут. Он м ог дебютировать не чемпионате мира еще в 2014 году, но из-за технического поражения от Туниса (за выход на поле дисквалифицированного игрока) остался вместе с командой дома.
© REUTERS / BRETT DAVISГолкипер сборной Кабо-Верде Возинья
Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© REUTERS / BRETT DAVIS
Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья
На чемпионат мира Возинья приехал в сорок лет. Вратарь без клуба. После двух лет в "Шавеше" из второй португальской лиги остался без команды и попал в сборную благодаря настойчивости партнеров.
«

"Мы очень много трудились ради этого момента, воплотили свою мечту, вся команда заслужила это своей работой. Все игроки счастливы. У Испании одна из лучших сборных в мире. Нам удалось добыть ничью. Мы счастливы этому результату и теперь продолжим работать дальше. Я всю жизнь мечтал об этом моменте, работал всю жизнь, чтобы быть здесь и помогать команде своим опытом пробиться сюда, на чемпионат мира в США", — приводит слова Возиньи аккаунт Ataque Futbolero в Х.

До стартового свистка у него было 50 тысяч подписчиков в Instagram*, после матча —стало миллион, а к утру местного времени – семь. Больше, чем у Александра Овечкина. В комментариях отметился его ровесник из России Игорь Акинфеев, написавший: "Маэстро!".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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ФутболВозиньяАлександр ОвечкинФерран ТорресРеал МадридЧМ по футболу 2026Авторы РИА Новости СпортМатериалы РИА СпортКабо-ВердеИспания
 
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