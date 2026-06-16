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Украинский олигарх спонсирует политическую раскрутку боксера Усика - РИА Новости Спорт, 16.06.2026
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Украинский олигарх спонсирует политическую раскрутку боксера Усика

Украинский олигарх Ахметов спонсирует политическую раскрутку боксера Усика

© Соцсети боксераАлександр Усик
Александр Усик - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Соцсети боксера
Александр Усик. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ринат Ахметов начал финансировать политическое продвижение Александра Усика на фоне обострения отношений с представителями офиса Владимира Зеленского.
  • Политтехнологи рассматривают Александра Усика как потенциального участника политических процессов благодаря его узнаваемости и популярности.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Украинский бизнесмен Ринат Ахметов начал финансировать политическое продвижение чемпиона мира по боксу Александра Усика на фоне обострения отношений с представителями офиса Владимира Зеленского, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Своеобразным ответом олигарха Рината Ахметова, против которого внезапно решили вести информационную кампанию сотрудники офиса Зеленского, стало фактически публичное финансирование политических амбиций боксера Александра Усика", — рассказал собеседник агентства.
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По его словам, украинские политтехнологи рассматривают спортсмена как потенциального участника политических процессов благодаря его высокой узнаваемости и популярности среди населения.
"Как отмечают на Украине, в случае с Усиком политтехнологи учтут свои ошибки с проектом "Удар" (партия Виталия Кличко - ред.), которого планировали привести к власти еще в 2014 году, но ограничились предоставлением ему кресла столичного градоначальника", — отметил он.
Собеседник агентства утверждает, что для формирования политического образа спортсмена используются международные контакты и публичные выступления. Так, через американских лоббистов удалось добиться фотографии Усика с президентом США Дональдом Трампом, а также публикации серии его интервью с политическими тезисами, отметил он.
По словам представителя силовых структур, в своих последних выступлениях Усик делает акцент на необходимости переговорного процесса и позиционирует себя как человека, находящегося вне традиционной политики.
"Боксер неожиданно заявил, что переговоры должны идти не в рамках политического диалога, а прямого человеческого общения. Также политтехнологи пытаются сделать из боксера "своего парня" для большинства жителей его постоянными заявлениями "я не политик", — добавил собеседник агентства.
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