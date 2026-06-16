Ушаков: в Казани примут план по стратегическому партнерству России и АСЕАН

Краткий пересказ от РИА ИИ Комплексный план действий по реализации стратегического партнерства России и АСЕАН на 2026–2030 годы будет принят по итогам саммита в Казани.

Документ будет содержать конкретные шаги по расширению практических операций в ключевых отраслях, таких как политика, безопасность, торговля, инвестиции и другие.

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Комплексный план действий по реализации стратегического партнерства России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на 2026-2030 годы будет принят по итогам саммита в Казани, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Будет принят комплексный план действий по реализации стратегического партнерства Россия - АСЕАН на 2026-2030-е годы", - сказал Ушаков журналистам.

По его словам, документ будет содержать намеченные конкретные шаги по расширению практических операций в ключевых отраслях.

"Это политика, обеспечение безопасности, торговля, инвестиции, энергетика, транспорт, сельское хозяйство, цифровая сфера, наука, технологии и так далее", - сообщил Ушаков.

Кроме того, как отметил Ушаков, подготовлены проекты совместных заявлений по таким перспективным направлениям, как энергетика и инфраструктура.

Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, пройдет в Казани 17-19 июня. Деловой форум Россия – АСЕАН состоится 17 июня на полях саммита. РИА Новости – информационный партнер форума.