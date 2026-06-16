Ушаков: в Казани примут план по стратегическому партнерству России и АСЕАН

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Комплексный план действий по реализации стратегического партнерства России и АСЕАН на 2026–2030 годы будет принят по итогам саммита в Казани.
- Документ будет содержать конкретные шаги по расширению практических операций в ключевых отраслях, таких как политика, безопасность, торговля, инвестиции и другие.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Комплексный план действий по реализации стратегического партнерства России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на 2026-2030 годы будет принят по итогам саммита в Казани, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Президент России Владимир Путин 17-18 июня примет участие в саммите Россия - АСЕАН в Казани.
"Будет принят комплексный план действий по реализации стратегического партнерства Россия - АСЕАН на 2026-2030-е годы", - сказал Ушаков журналистам.
По его словам, документ будет содержать намеченные конкретные шаги по расширению практических операций в ключевых отраслях.
"Это политика, обеспечение безопасности, торговля, инвестиции, энергетика, транспорт, сельское хозяйство, цифровая сфера, наука, технологии и так далее", - сообщил Ушаков.
Кроме того, как отметил Ушаков, подготовлены проекты совместных заявлений по таким перспективным направлениям, как энергетика и инфраструктура.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, пройдет в Казани 17-19 июня. Деловой форум Россия – АСЕАН состоится 17 июня на полях саммита. РИА Новости – информационный партнер форума.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В Казани планируется обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудить вопросы углубления сотрудничества между Россией и АСЕАН.