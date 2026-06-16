Глава ТПП Катырин на саммите Россия-АСЕАН расскажет об итогах форума

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Глава торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин на саммите Россия-АСЕАН выступит с докладом об итогах делового форума, который пройдет в рамках саммита, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.