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Глава ТПП Катырин на саммите Россия-АСЕАН расскажет об итогах форума - РИА Новости, 16.06.2026
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18:19 16.06.2026
Глава ТПП Катырин на саммите Россия-АСЕАН расскажет об итогах форума

Ушаков: глава ТПП РФ Катырин на саммите Россия-АСЕАН расскажет об итогах форума

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПрезидент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин
Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин выступит с докладом об итогах делового форума Россия — АСЕАН 17 июня.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Глава торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин на саммите Россия-АСЕАН выступит с докладом об итогах делового форума, который пройдет в рамках саммита, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Президент России Владимир Путин 17-18 июня примет участие в саммите Россия - АСЕАН в Казани. В среду, 17 июня, в Казани в рамках саммита пройдет деловой форум.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
Ушаков рассказал, какие проблемы обсудят участники саммита Россия — АСЕАН
Вчера, 18:18
"В ходе рабочего завтрака (на саммите Россия-АСЕАН - ред.) будет заслушан доклад об итогах делового форума Россия-АСЕАН, который пройдет, как я уже сказал, 17-го июня. Этот доклад представит глава торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин", - сказал Ушаков.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, пройдет в Казани 17-19 июня. Деловой форум Россия – АСЕАН состоится 17 июня на полях саммита. РИА Новости – информационный партнер форума.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В Казани планируется обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудить вопросы углубления сотрудничества между Россией и АСЕАН.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
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Вчера, 18:17
 
РоссияКазаньБрунейСергей КатыринЮрий УшаковВладимир ПутинЭкономика
 
 
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