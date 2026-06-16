Глава ТПП Катырин на саммите Россия-АСЕАН расскажет об итогах форума

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин выступит с докладом об итогах делового форума Россия — АСЕАН 17 июня.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Глава торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин на саммите Россия-АСЕАН выступит с докладом об итогах делового форума, который пройдет в рамках саммита, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Президент России Владимир Путин 17-18 июня примет участие в саммите Россия - АСЕАН в Казани. В среду, 17 июня, в Казани в рамках саммита пройдет деловой форум.
"В ходе рабочего завтрака (на саммите Россия-АСЕАН - ред.) будет заслушан доклад об итогах делового форума Россия-АСЕАН, который пройдет, как я уже сказал, 17-го июня. Этот доклад представит глава торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин", - сказал Ушаков.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, пройдет в Казани 17-19 июня. Деловой форум Россия – АСЕАН состоится 17 июня на полях саммита. РИА Новости – информационный партнер форума.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В Казани планируется обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудить вопросы углубления сотрудничества между Россией и АСЕАН.