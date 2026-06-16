Ушаков рассказал, какие проблемы обсудят участники саммита Россия — АСЕАН

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Саммит Россия — АСЕАН, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, пройдет в Казани 17–19 июня.
- На саммите участники обменяются мнениями по актуальным глобальным и региональным проблемам.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Участники саммита Россия - АСЕАН обменяются мнениями по актуальным глобальным и региональным проблемам, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, пройдет в Казани 17-19 июня. В мероприятии примет участие президент РФ Владимир Путин.
"В повестке дня две главные темы. Первая – обмен мнений по актуальным глобальным и региональным проблемам", - сказал Ушаков.
Юбилейный саммит Россия - АСЕАН пройдет в столице Татарстана. Деловой форум Россия – АСЕАН состоится 17 июня на полях саммита. РИА Новости – информационный партнер форума.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В Казани планируется обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудить вопросы углубления сотрудничества между Россией и АСЕАН.