Участники саммита Россия-АСЕАН обсудят интеграцию в Евразии, заявил Ушаков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин примет участие в саммите Россия — АСЕАН в Казани 17–18 июня.
- Основное заседание, посвященное интеграционным процессам на пространстве Евразии, запланировано на четверг, 18 июня, и продолжится в формате рабочего завтрака.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Участники саммита Россия - АСЕАН обсудят интеграционные процессы на пространстве Евразии, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Президент России Владимир Путин 17-18 июня примет участие в саммите Россия - АСЕАН в Казани. Четверг, 18 июня, будет основным днем саммита. Ожидается, что после заседания главы делегаций продолжат общение в формате рабочего завтрака.
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"Главы делегаций перейдут на второе заседание в формате рабочего завтрака. Это заседание будет посвящено тематике интеграционных процессов на пространстве Евразии. С учетом этого в завтраке примут участие генеральный секретарь ШОС и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии", - рассказал Ушаков журналистам во вторник.
Заседание, как отметил помощник президента, пройдет в формате свободной дискуссии и будет закрыто для СМИ.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, пройдет в Казани 17-19 июня. Деловой форум Россия – АСЕАН состоится 17 июня на полях саммита. РИА Новости – информационный партнер форума.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В Казани планируется обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудить вопросы углубления сотрудничества между Россией и АСЕАН.