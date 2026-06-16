Ушаков рассказал о диалоге России и АСЕАН

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Между Россией и АСЕАН налажен плодотворный, равноправный, конструктивный диалог на разных уровнях.
- Сообщил Юрий Ушаков.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Между Россией и АСЕАН налажен плодотворный, равноправный, конструктивный диалог на самых разных уровнях, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Президент России Владимир Путин 17-18 июня примет участие в саммите Россия - АСЕАН в Казани.
"Между Россией и АСЕАН налажен, как я уже сказал, плодотворный, равноправный, конструктивный диалог на самых разных уровнях. Проходит координация позиций по актуальным международным и региональным делам", - сказал Ушаков журналистам во вторник.
Он также отметил, что успешно взаимодействуют друг с другом конкретные ведомства и структуры.
"Развиваются контакты российских парламентариев с межпарламентской ассамблеей АСЕАН", - добавил Ушаков.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, пройдет в Казани 17-19 июня. Деловой форум Россия – АСЕАН состоится 17 июня на полях саммита. РИА Новости – информационный партнер форума.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В Казани планируется обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудить вопросы углубления сотрудничества между Россией и АСЕАН.