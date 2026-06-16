Ушаков рассказал о диалоге России и АСЕАН

Краткий пересказ от РИА ИИ Между Россией и АСЕАН налажен плодотворный, равноправный, конструктивный диалог на разных уровнях.

Сообщил Юрий Ушаков.

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Между Россией и АСЕАН налажен плодотворный, равноправный, конструктивный диалог на самых разных уровнях, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Между Россией и АСЕАН налажен, как я уже сказал, плодотворный, равноправный, конструктивный диалог на самых разных уровнях. Проходит координация позиций по актуальным международным и региональным делам", - сказал Ушаков журналистам во вторник.

Он также отметил, что успешно взаимодействуют друг с другом конкретные ведомства и структуры.

"Развиваются контакты российских парламентариев с межпарламентской ассамблеей АСЕАН", - добавил Ушаков.

Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, пройдет в Казани 17-19 июня. Деловой форум Россия – АСЕАН состоится 17 июня на полях саммита. РИА Новости – информационный партнер форума.