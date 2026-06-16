Россия и АСЕАН наращивают экономические связи, заявил Ушаков

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия и АСЕАН наращивают экономические связи, за последние 10 лет совокупный товарооборот достиг 22 миллиардов долларов.

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россия и АСЕАН наращивают экономические связи, за последние 10 лет совокупный товарооборот достиг 22 миллиардов долларов, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Что касается экономических связей, то тоже они наращиваются. И за последние 10 лет, по нашим подсчетам, совокупный товарооборот вырос почти на 60%, составил порядка 22 миллиардов долларов", - сказал Ушаков журналистам во вторник.

Он также отметил, что для реализации совместных проектов используется финансовый фонд диалогового партнерства и функционирует деловой совет Россия-АСЕАН.

Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, пройдет в Казани 17-19 июня. Деловой форум Россия – АСЕАН состоится 17 июня на полях саммита. РИА Новости – информационный партнер форума.