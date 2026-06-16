Россия и АСЕАН наращивают экономические связи, заявил Ушаков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия и АСЕАН наращивают экономические связи, за последние 10 лет совокупный товарооборот достиг 22 миллиардов долларов.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россия и АСЕАН наращивают экономические связи, за последние 10 лет совокупный товарооборот достиг 22 миллиардов долларов, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Президент России Владимир Путин 17-18 июня примет участие в саммите Россия - АСЕАН в Казани.
"Что касается экономических связей, то тоже они наращиваются. И за последние 10 лет, по нашим подсчетам, совокупный товарооборот вырос почти на 60%, составил порядка 22 миллиардов долларов", - сказал Ушаков журналистам во вторник.
Он также отметил, что для реализации совместных проектов используется финансовый фонд диалогового партнерства и функционирует деловой совет Россия-АСЕАН.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, пройдет в Казани 17-19 июня. Деловой форум Россия – АСЕАН состоится 17 июня на полях саммита. РИА Новости – информационный партнер форума.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В Казани планируется обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудить вопросы углубления сотрудничества между Россией и АСЕАН.